Marco Verratti convole en justes noces avec Jessica Aidi

Jessica Aidi et Marco Verratti se sont fiancés en décembre 2020 et avaient rapidement évoqué leur désir de mariage. "On espère pouvoir l'organiser en 2021 si les conditions sanitaires évidemment nous le permettent", confiait la jeune femme à nos confrères de Gala. Et après le mariage, les enfants ! Marco Verratti en a déjà deux, des garçons prénommés Tommaso et Andrea, nés de sa première union avec Laura Zazzara.



Le footballeur italien de 28 ans, et milieu de terrain du PSG, souhaite aussi en avoir avec Jessica : "Marco a envie d'avoir d'autres enfants. Moi aussi. Je m'entends extrêmement bien avec ses deux fils. Tommaso et Andrea sont aussi gentils que leur papa. De vrais nounours... Je ne pensais pas qu'on allait si vite s'attacher. Et ça se passe très bien aussi avec la maman des petits, ce qui est primordial."



Marco Verratti avait fait une demande en mariage enflammée à Jessica Aidi à Marrakech, où ils avaient passé les fêtes de fin d'année. Euro 2020 oblige, les amoureux ont pris leurs distances, le temps de la compétition. Le footballeur a tout de même eu une pensée pour sa fiancée pour son anniversaire : il lui a adressé une déclaration d'amour en quelques mots, pour ses 29 ans ! À cette occasion, l'Italien avait posté sur Instagram une photo d'eux deux, s'embrassant dans le désert du Maroc lors de sa demande en mariage. "Joyeux anniversaire mon amour (...) Jessica Aidi, je t'aime", a-t-il simplement écrit. L'intéressée avait commenté : "Amour de ma vie".