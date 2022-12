Marché obligataire: Le Trésor satisfait 84% de son besoin mensuel annoncé

Le Trésor a satisfait 84% de son besoin annoncé pour le mois de décembre, indique Attijari Global Research (AGR).



"A deux semaines de la clôture de l'année 2022, les levées du Trésor ont atteint 12,4 milliards de dirhams (MMDH), soit 84% du besoin annoncé pour le mois de décembre estimé à 14,8 MMDH. Le reliquat à financer s’établit à 2,3 MMDH", fait savoir AGR dans sa récente note "Weekly Hebdo Taux-Fixed Income".



Au cours de cette séance d'adjudication du mois de décembre, le montant adjugé par le Trésor s’est établi à 4,9 MMDH contre une demande de 5,9 MMDH, soit un taux de satisfaction de 83%, l’un des niveaux les plus élevés de l’année 2022.



Comme prévu, et face au besoin important de l’argentier de l’Etat au cours de ce mois, le Trésor poursuit sa stratégie d’émission sur le marché local plus alignée aux attentes des investisseurs, fait observer AGR.



A cet effet, la courbe primaire poursuit cette semaine sa tendance haussière. Les taux de rendement des maturités 13 semaines et 5 ans (révisable au Taux de la maturité 52 semaines) ont augmenté en une semaine de 14 points de base (PBS) et 18 PBS respectivement.



Les analystes d'AGR maintiennent ainsi leur "scénario haussier des Taux obligataires primaires et secondaires d’ici la fin de l’année 2022 compte tenu en partie des besoins de financement élevés du Trésor sur le marché domestique".