Manuel Albares met en avant les avancées qualitatives de la coopération maroco-espagnole

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, a mis en avant, mercredi, les avancées qualitatives enregistrées dans la coopération entre l’Espagne et le Maroc, soulignant que les relations bilatérales connaissent "leur meilleur moment historique".



Dans une allocution au Congrès des députés consacrée à la politique extérieure, M. Albares a indiqué que les deux pays progressent de manière continue dans plusieurs domaines stratégiques, notamment la sécurité, la mobilité, la gestion migratoire, ainsi que les secteurs économique, commercial et culturel.



Le chef de la diplomatie espagnole a mis en avant aussi le record historique de plus de 22 milliards d’euros d’échanges commerciaux en 2024, en hausse de près de 10% par rapport à l’année précédente, précisant que les neuf premiers mois de 2025 totalisent déjà 17 milliards d’euros. Il a rappelé à cet égard que l’Espagne demeure le premier partenaire commercial du Maroc, tandis que le Royaume est la première destination africaine des exportations espagnoles et le troisième marché mondial pour les entreprises espagnoles.



M. Albares a relevé que plus de 5.000 entreprises espagnoles exportent régulièrement vers le Maroc et que 1.400 sociétés importent depuis le Royaume, générant des milliers d’emplois.



Les investissements espagnols au Maroc dépassent désormais 2,3 milliards d’euros, faisant du pays la première destination africaine des capitaux espagnols, avec plus de 25.000 emplois créés, a-t-il précisé.



Le ministre a également mis en relief la coopération bilatérale en matière migratoire, qui a permis une réduction de 60% des arrivées irrégulières aux Iles Canaries, indiquant que la route migratoire passant par l’Espagne et le Maroc enregistre les taux les plus bas d’Europe, selon les données de Frontex.



Il a, en outre, rappelé que la Réunion de haut niveau tenue récemment à Madrid a abouti à la signature de 14 accords dans des domaines clés tels que le numérique, la justice, la protection sociale, la lutte contre les discours de haine, l’éducation, le sport, l’agriculture, la pêche et la coopération diplomatique.



S’agissant de la Coupe du monde 2030, qui sera coorganisée par l’Espagne, le Maroc et le Portugal, M. Albares a indiqué que cet événement ouvre "un vaste champ d’opportunités" dans les secteurs des investissements et des infrastructures, appelant les acteurs économiques à tirer pleinement parti de cette dynamique.



Le chef de la diplomatie espagnole a, par ailleurs, souligné la profondeur des liens humains unissant les deux pays, mettant en avant la forte intégration de la communauté marocaine en Espagne ainsi que la présence de 20.000 ressortissants espagnols établis au Maroc, qui bénéficient d’un large réseau d’écoles et d’instituts Cervantes.