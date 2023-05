Manuel Albares : Le Maroc n'est pas un simple voisin, mais un partenaire stratégique pour l'Espagne

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, a affirmé, mercredi à Valence, que '’le Maroc n’est pas un simple voisin, mais un partenaire stratégique’’ pour son pays.



‘’Le Maroc est un partenaire stratégique, pas un simple voisin. Il faut avoir les meilleures relations avec les voisins, en l'occurrence le Maroc, et c'est ce que l'Espagne a réussi à faire’’, a souligné M. Albares lors d’une rencontre organisée par le journal ‘’Las Provincias’’.



En février dernier, l’Espagne et le Maroc ont tenu la première Réunion de Haut Niveau (RHN) au Maroc depuis 11 ans, a indiqué le chef de la diplomatie espagnole, relevant que cette réunion a rassemblé le plus grand nombre de ministres des deux gouvernements et a été couronnée par la signature du plus grand nombre d'accords, 20 au total.

Dans ce sens, M. Albares a mis l’accent sur l’importance de la coopération entre les deux pays dans divers domaines.



‘’Si nous prenons des chapitres aussi importants que le commerce, les deux pays ont atteint le chiffre record de 20 milliards d'euros d'échanges, 11.000 entreprises espagnoles exportent leurs produits vers le Maroc et 1.100 entreprises sont déjà installées au Maroc’’, a-t-il soutenu.



S’agissant de la gestion commune du phénomène de la migration irrégulière, le ministre espagnol a indiqué que ‘’toutes les routes européennes augmentent de manière exponentielle, avec +305% via l'Italie et +95% via la Grèce, alors que les flux migratoires illégaux vers les Iles Canaries et l'Andalousie ont enregistré une baisse moyenne de 75%’’.



Sur la base de la nouvelle feuille de route, adoptée le 7 avril 2022, à l’occasion de la visite du Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, les deux pays se sont engagés, entre autres, à traiter les sujets d’intérêt commun dans un "esprit de confiance et dans la concertation’’, tout en réactivant les groupes de travail créés entre les deux pays pour relancer la coopération bilatérale multisectorielle.

Dans la Déclaration conjointe ayant sanctionné les travaux de leur 12ème Réunion de Haut Niveau, tenue les 1er et 2 février dernier à Rabat, le Maroc et l’Espagne ont exprimé leur engagement à perpétuer les relations d'excellence qui les ont toujours liés et réaffirment leur volonté de les enrichir en permanence.



Les deux parties ont signé, à cette occasion, plusieurs accords de coopération portant sur différents domaines, dont la gestion de la migration, le tourisme, les infrastructures, les ressources en eau, l'environnement, l’agriculture, la formation professionnelle, la sécurité sociale, le transport, la sécurité sanitaire et la recherche et le développement.