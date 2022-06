Manuel Albares : La position de l'Espagne sur le Sahara est très claire et souveraine

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, a réaffirmé, samedi, que la position de son pays soutenant le plan marocain d'autonomie pour le Sahara est '’très claire’’ et ‘’souveraine’’. L’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie comme ‘’la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend’’ autour du Sahara. ‘’La position du gouvernement espagnol sur le Sahara est très claire et a été confirmée par le président de l’Exécutif, Pedro Sanchez, à SM le Roi Mohammed VI’’, a souligné M.Albares, qui s’exprimait lors d’une journée organisée au Congrès des députés espagnol sur le Sommet de l’OTAN, qui se tiendra les 29 et 30 juin à Madrid. L'Espagne est un pays "libre et souverain" pour prendre ses propres décisions en matière de politique extérieure, a fait valoir le chef de la diplomatie espagnole, précisant que l’Espagne "pense par elle-même". Dans ce sens, il a rejeté ‘’l’ingérence de pays tiers’’ dans les débats internes concernant la politique extérieure du gouvernement, assurant que l’Espagne plaide pour de bonnes relations avec ses pays voisins ‘’sur la base des mêmes principes de respect mutuel, d'égalité souveraine et de non-ingérence dans les affaires intérieures’’. A cet égard, M. Albares a qualifié de ‘’faux’’ le débat sur la position de l'Espagne vis-à-vis du Sahara marocain, soulignant que ce débat est motivé par des "intérêts fallacieux".