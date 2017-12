Manifestations contre la décision américaine concernant Al-Qods

Des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans la rue au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde pour crier leur colère contre la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. De nombreuses manifestations ont lieu en Egypte, Irak, Jordanie, Palestine, Turquie, Tunisie, Maroc, entre autres.

Lors d’une séance extraordinaire, l’ONU a condamné cet acte. Cent vingt-huit pays ont voté en faveur d’une résolution appelant Donald Trump à revenir sur sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale de l’État d’Israël. Neuf pays ont voté contre cette résolution et 35 autres se sont abstenus. Vingt et un autres pays n’ont pas voté.

La résolution adoptée à l’Assemblée générale ne fait que confirmer les clauses du droit international relatives à Jérusalem. Dans ce sens, le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que les Palestiniens n'accepteront "aucun plan" de paix proposé par les États-Unis au Proche-Orient après leur reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël.