Managem améliore son chiffre d’affaires de 45% à fin septembre

Le chiffre d'affaires de Managem à fin septembre dernier ressort à 7,37 milliards de dirhams (MMDH) en forte progression de 45% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette évolution positive est marquée par la consolidation des productions des métaux précieux et des métaux de base et la baisse du cours de cuivre (-16%) et des autres métaux de base compensée par l'appréciation de la parité de change USD/MAD de +15%, explique le groupe dans un communiqué relatif à ses indicateurs trimestriels.



Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires s’est établi à 1,91 MMDH en léger retrait par rapport à la même période de l’année précédente, en raison principalement de la baisse des cours des métaux combinée à la baisse des volumes vendus, en provenance de la mine de Pumpi en République Démocratique du Congo à cause des perturbations de la chaîne logistique, fait savoir le groupe.



Les investissements réalisés à fin septembre 2022 ont totalisé 1,43 MMDH, en léger repli de 15% par rapport à la même période de l’année écoulée en raison principalement de l’achèvement des travaux de construction de la mine de Tri-K.



L’endettement net consolidé a atteint, de son côté, 4,1 MMDH, en baisse de 245 millions de dirhams par rapport à fin 2021, grâce notamment à l’amélioration des cash-flow générés par les activités opérationnelles.