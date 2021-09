Mamma Mia! Revoilà ABBA

Ils se sont séparés depuis près de 40 ans, laissant leurs fans inconsolables. Le légendaire groupe de pop suédois ABBA promet pour jeudi une surprise "historique" avec à la clé, selon la presse, de nouvelles chansons et une tournée de leurs hologrammes, des "ABBA-tars".



Sur Twitter, les quatre membres d'ABBA - un anagramme de leurs prénoms - Anni-Frid Lyngstad, 75 ans, Agnetha Fältskog, 71 ans, Björn Ulvaeus, 76 ans, et Benny Andersson, 74 ans, ont remercié leur public d'avoir "patienté" et mystérieusement annoncé que "le voyage était sur le point de débuter".



Ils font miroiter une annonce "spéciale" sur YouTube à 16H45 GMT, après avoir attisé la curiosité du public ces derniers jours sur les réseaux sociaux et à travers des panneaux lumineux disséminés à travers Londres.



Pour l'occasion, la maison de disques Polydor organise un événement dans une tour de l'est de la capitale britannique.



Selon The Sun, le groupe aux tubes entêtants --Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), Dancing Queen, Money, Money, Money-- va sortir de nouveaux titres et prévoit un nouveau spectacle qui débutera en mai prochain dans un théâtre de 3.000 places spécialement conçu pour l'occasion dans l'est de Londres.



En avril 2018, l'ex-groupe avait annoncé être retourné en studio pour la première fois depuis près de quatre décennies. Deux chansons avaient été enregistrées: l'une baptisée "I Still Have Faith in You" ("Je crois toujours en toi") et l'autre "Don't Shut Me Down" ("Ne m'arrête pas").



Mais la promesse de sortir ces nouveaux titres - les membres d'ABBA ont depuis évoqué cinq chansons dans des interviews - n'a cessé d'être repoussée, puis la Covid est venue jouer les trouble-fêtes. Figure éminente de la bande des quatre, Björn Ulvaeus a récemment assuré que des titres seraient disponibles avant la fin 2021.