Maître Gims tenté par le cinéma

En plein succès, Maître Gims n'hésite pas à soutenir son petit frère Dadju à qui il a transmis sa bonne étoile puisqu'il connaît, lui aussi, un succès fou ! Mais il peut désormais se re-concentrer sur sa propre carrière puisque son nouvel album intitulé "Ceinture noire" vient tout juste de sortir. Deux des titres sont d'ailleurs déjà en tête des téléchargements iTunes. Dans une interview accordée au Parisien, Maître Gims s'est confié sur ses projets et c'est ainsi que l'on découvre que la star a des envies de cinéma.

Nombreux sont les chanteurs à avoir fait leurs preuves au cinéma et il semblerait que Maître Gims a lui aussi envie de se frotter à cette industrie. Il avait d'ailleurs confié que la seule raison pour laquelle il enlèverait ses lunettes, ce serait pour un rôle au cinéma et qu'idéalement, il aimerait jouer dans "Avengers" ou "X-Men" comme Omar Sy dont il admire le parcours. Alors, est-ce un appel aux producteurs ? En tout cas, Maître Gims au cinéma, ce sera certainement pour bientôt pour le plus grand bonheur de ses fans et de ses proches qui doivent être fiers du chemin parcouru.