Mahmoud Abbas reçoit Mohamed Benabdelkader à Ramallah

Le président palestinien, Mahmoud Abbas a salué, jeudi, les positions de principe du Maroc en faveur de la question palestinienne.

Mahmoud Abbas s'exprimait lors de l'audience qu'il a accordée, au siège de la présidence palestinienne à Ramallah, au ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, et à l'ambassadeur du Royaume auprès de la Palestine, Mohamed Hamzaoui.

Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, Mahmoud Abbas s'est félicité, lors de cette rencontre, des positions marocaines de principe en faveur de la question palestinienne, et plus particulièrement la ville d'Al Qods dont le Maroc assure la présidence de son Comité qui vise à soutenir la ville sainte et la résistance de ses populations.

Le Président palestinien a, en outre, mis en avant la participation de la délégation marocaine à l'ouverture des travaux du Conseil national palestinien, relevant que cette participation renseigne sur la profondeur et la solidité des relations fraternelles unissant les deux peuples frères.

A signaler, par ailleurs que le Maroc et la Palestine ont signé, mercredi à Ramallah, un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de modernisation de l'administration publique et de gestion des ressources humaines.

Le mémorandum a été signé par le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader, et le ministre palestinien, président du conseil général des fonctionnaires (General Personnel Council), Moussa Abu Zaid.

Le texte paraphé vise à développer et à approfondir la coopération maroco-palestinienne dans les secteurs de la réforme administrative et de la fonction publique ainsi qu'en matière des techniques de la gestion des ressources humaines.

Au cours d'une visite de trois jours à Ramallah, Mohamed Benabdelkader a visité l'Ecole nationale palestinienne de l'administration où il a pris connaissance de ses programmes d'enseignement visant le développement des compétences du secteur public.

Le responsable marocain a, de même, eu des entretiens avec plusieurs personnalités des sphères politique et gouvernementale, notamment le Premier ministre Rami Hamdallah.

A l'occasion de ces différentes rencontres, Mohamed Benabdelkader a souligné les excellentes relations politiques liant les directions des deux pays ainsi que la coopération fructueuse qu'elles entretiennent dans divers domaines, mettant en avant le rôle distingué de S.M le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, dans le soutien de la cause palestinienne en vue de permettre au peuple palestinien de recouvrer ses droits inaliénables et d'établir son Etat indépendant avec Al-Qods Est comme capitale.