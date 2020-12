Mads Mikkelsen s’exprime enfin sur son remplacement de Johnny Depp dans “Les Animaux Fantastiques ”

Après les nombreux déboires subis par Johnny Depp ces derniers temps, Warner Bros a pris la décision de se séparer de l’acteur qui incarnait alors Gellert Grindelwald dans la saga des Animaux Fantastiques. La production n’a, cependant, pas tardé à lui trouver un remplacement. Le 26 novembre dernier, on apprenait que c’est finalement Mads Mikkelsen qui lui succéderait dans les habits du terrible sorcier. Lors d’un entretien accordé à Entertainment Weekly, l’acteur grand habitué des rôles de méchants et des sagas telles que James Bond (Casino Royale), Star Wars (Rogue One) ou encore Marvel (Doctor Stange), s’est exprimé pour la première fois sur le sujet et sur la façon qu’il avait d’envisager ce nouveau défi. “Eh bien, c’est moi qui reprend le rôle, donc c’est déjà une différence, a-t-il d’abord plaisanté. Non, c’est la partie délicate. Nous sommes encore en train de le mettre au point. Il doit y avoir un pont entre ce que Johnny a fait et ce que je vais faire. Je dois m’approprier le personnage. Mais nous devons aussi trouver des liens avec la version précédente du personnage, et quelques passerelles pour ne pas jurer avec ce qu’il a déjà réalisé de main de maître,” a-t-il ainsi confié lors de cet entretien, en marge de la promotion de son dernier film Drunk qui doit revenir dans les salles à la réouverture de cellesci. Même si Mads Mikkelsen est ravi de cette opportunité qui lui est offerte de succéder ainsi à Johnny Depp, il déplore, néanmoins, les circonstances de ce remplacement. “Sur le plan professionnel, c’est évidemment super intéressant et agréable. C’est aussi choquant que cela soit arrivé après ce qui s’est passé, ce qui est tout simplement super triste,” a-t-il ajouté en souhaitant le “meilleur” à Johnny Depp et en espérant qu’il “se remettra vite en selle”.