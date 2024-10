Madrid vibre au rythme de la musique maroco-andalouse

Un concert haut en couleur de la musique maroco-andalouse, animé par le chanteur marocain Taoufik Amencor a fait vibrer samedi la capitale espagnole, Madrid.



Ce concert musical, organisé dans le cadre de la 7ème Rencontre de la culture andalouse, en partenariat avec la Casa Andaluza, le Centre culturel islamique et le Centre pour la Coexistence de Fuenlabrada, a été l'occasion de célébrer le dialogue interculturel, d'encourager le partage et de mettre en valeur le riche héritage de la culture andalouse en tant que vecteur de diversité et de vivre-ensemble.



Interprétant de célèbres et traditionnels morceaux puisés dans le répertoire arabo-andalou, le talentueux chanteur marocain a captivé un public réceptif avec des mélodies profondes et raffinées, empreintes de nostalgie.



Mêlant avec doigté des instruments traditionnels et modernes, Amencor et son orchestre ont rappelé les profondes connexions entre les cultures marocaines et espagnoles. Le public, en majorité des membres de la communauté marocaine, a été bercé dans un véritable voyage dans le passé glorieux de la culture andalouse, réaffirmant ainsi les liens profonds entre les deux rives de la Méditerranée.



"Ce concert s’inscrit dans la cadre d’une série d’activités de cette 7ème Rencontre, avec pour objectifs de mieux comprendre et célébrer l’identité andalouse, fruit d’une fusion entre Orient et Occident" a indiqué, dans une déclaration à la MAP, le président de la Maison régionale andalouse de Fuenlabrada, Virgilio Ortega.

Cette rencontre musicale a été précédée d’une conférence animée par Emilio González Ferrín, professeur de Pensée islamique, qui a exploré les racines et l’identité des Andalous.



Dans son intervention, il a abordé des thématiques ayant trait notamment à l’héritage culturel, les influences historiques et les valeurs qui définissent la culture andalouse, offrant une analyse qui permet de mieux comprendre les dynamiques interculturelles ayant façonné la région d'"Al Andalous" à travers les siècles.



Dans la même optique, Mme Monica Sebastián Perez, adjointe du maire de Fenlabrada, commune qui a abrité cette manifestation, a indiqué que cette rencontre constitue une occasion "précieuse" pour approfondir la connaissance de la culture andalouse.



Pour elle, cette initiative est de nature à favoriser "une meilleure compréhension de notre histoire et nos origines en tant qu'Espagnols, et, partant, établir un pont culturel essentiel entre le passé et l’avenir, entre le Maroc et l’Espagne".



Pour sa part, le président du Centre culturel islamique de Fuenlabrada, Maimoun El Amrioui, a souligné que cette initiative est à même de promouvoir les valeurs de coexistence.

"C’est un espace d’échange interculturel entre des cultures qui cohabitent à Fuenlabrada, qui se veut un modèle de la diversité", a-t-il dit.