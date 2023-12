Madrid qualifie de “fructueuse” la visite au Maroc du chef de la diplomatie espagnole

Le ministère espagnol des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération a qualifié, vendredi, de "fructueuse" la visite effectuée, mercredi et jeudi au Maroc, par le chef de la diplomatie, José Manuel Albares.



"Deux jours de visite fructueuse au Maroc du ministre Albares", écrit, vendredi, le ministère espagnol des Affaires étrangères dans un message publié sur son compte X, précisant que Madrid et Rabat ont réaffirmé, à cette occasion, leurs ''liens forts d'amitié, de voisinage et de coopération''.



La même source a rappelé, dans ce contexte, que le chef de la diplomatie espagnole a, lors de ce premier voyage bilatéral à un pays étranger depuis le début de la nouvelle législature, été reçu par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, avant de s’entretenir avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le chef de la diplomatie espagnole a également eu une rencontre avec des acteurs économiques marocains et espagnols et visité l’Ecole espagnole de Rabat.



La visite de M. Albares au Maroc s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique en constante évolution entre le Maroc et l’Espagne.

Elle vient conforter l’ampleur des liens d’amitié et la sérénité et la solidité des relations stratégiques entre les deux pays.



Les relations maroco-espagnoles ne cessent d’évoluer et de s’enrichir, grâce à la forte impulsion donnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, lors de Sa rencontre avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, le 7 avril 2022.