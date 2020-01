“Madar” pour l’art et la création dévoile son programme d’activités pour 2020

L’Association "Madar" pour l’art et la création à Agadir a dévoilé son programme culturel pour l’année 2020 qui s’inscrit dans la continuité de ses activités organisées depuis 2016, marquées par la célébration de certaines expériences musicales singulières et à vocation internationale. Parmi les principaux événements et activités prévus figure la troisième édition du Festival "Musique de l’âme" qui aura lieu début ramadan, indiquent les responsables de l’association "Madar" dans une note de présentation de son programme pour cette année, notant que le festival a invité lors de ses deux précédentes éditions des artistes distingués de la musique soufie, et ce pour le grand bonheur des nombreux fans de ce genre musical. Pour sa troisième édition à la programmation riche et diversifiée, le festival accueillera notamment l’artiste camerounaise Kareyce Fotso, guitariste au talent artistique unique et ambassadrice des Jeux francophones depuis 2017, la célèbre artiste marocaine Samira Kadiri, et l’artiste Mehdi Nassouli qui maîtrise différents styles musicaux tels que "Dakka roudania" et "gnaoua", et bien d’autres artistes de renommée internationale. L’Association Madar a été créée par Rabia Himmouch, actrice associative et spécialiste dans le domaine de l’art et de la culture, et l’artiste Idriss El Maloumi, compositeur et joueur talentueux d’oud qui a obtenu plusieurs titres et prix aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.