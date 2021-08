Macron confirme une 3ème dose de vaccin anti-Covid

Le président français Emmanuel Macron a confirmé jeudi que son gouvernement se préparait à organiser une campagne de rappel vaccinal anti-Covid "à la rentrée" en septembre pour "les plus fragiles et les plus âgés".



"Oui, il faudra vraisemblablement une troisième dose, pas pour tout le monde tout de suite mais en tout cas pour les plus âgés et les plus fragiles (...), à ce stade, mais on apprend à chaque étape", a-t-il expliqué lors d'une nouvelle vidéo tournée en selfie depuis le fort de Brégançon (sud), la résidence d'été des chefs d'Etat français.