MOGA Festival révèle une programmation exceptionnelle

Le MOGA Essaouira, un événement offrant une expérience immersive au cœur des cultures électroniques, révèle les nouveaux noms de l’une de ses plus belles programmations depuis sa création, accueillant Damian Lazarus, Âme Live, Dixon et bien d'autres !



Alors que le compte à rebours du MOGA Festival se réduit à moins de deux mois, le festival a révélé la deuxième phase de sa programmation, élargissant une liste impressionnante pour l'édition très attendue de 2024, ont indiqué les organisateurs.



Prévu du 2 au 6 octobre, MOGA souhaite organiser un événement inoubliable, offrant une expérience exceptionnelle aux participants, ont-ils ajouté dans un communiqué.



Les derniers ajouts à la programmation du MOGA Essaouira 2024 incluent Damian Lazarus (alias The Wizard), le visionnaire derrière des projets comme Crosstown Rebels, Day Zero et Get Lost; le duo énigmatique Âme Live, dont la collaboration musicale de plus de 15 ans défie toute catégorisation; Habibi Funk, le label berlinois qui dévoile des trésors musicaux du monde arabe, et le pionnier de la scène électronique allemande, Dixon, prêt à offrir à la Tribu le meilleur de l'ambiance électrisante de Berlin.



Ces artistes rejoignent les talents précédemment annoncés tels que Seth Troxler, Pachanga Boys, DJ Tennis, Carlita, Hunee, Apollonia, Fumiya Tanaka, Sonja Moonear et Stavroz. La programmation est méticuleusement conçue pour présenter une grande variété de genres musicaux et de nationalités tout en mettant en avant les talents marocains et portugais.

Les sélections de cette année soulignent l'engagement de MOGA à attirer des talents de premier ordre au Maroc.



Le MOGA Festival continue de se démarquer en invitant des artistes au Maroc pour la première fois et en présentant des figures légendaires de la scène musicale électronique.



Ces artistes ont marqué les scènes de festivals mondialement reconnus comme Tomorrowland, Day Zero, Burning Man et Coachella, ainsi que des destinations nocturnes emblématiques telles qu’Ibiza et Mykonos.



Cette sélection promet de rendre l'édition 2024 particulièrement remarquable, mettant en avant un mélange de talents émergents et de légendes établies.



Du 2 au 6 octobre à Essaouira, les festivaliers peuvent profiter de cinq jours de danse, de culture, de musique, de gastronomie et de découvertes au cœur de la cité du vent. MOGA propose toujours une programmation musicale éclectique qui offre un mélange de sons internationaux et locaux, modernes et traditionnels, tout en promouvant la destination et le style de vie souiris à travers de multiples événements.



Les 2 et 3 octobre, des événements culturels et de bien-être sont proposés pendant le festival OFF dans toute la ville, offrant un accès gratuit à des fêtes et activités liées à l'art, à la gastronomie et aux sports nautiques, dont le programme sera bientôt dévoilé.

Ces événements visent à aider les festivaliers à découvrir la culture actuelle et les traditions d'Essaouira.



Du 4 au 6 octobre, le MOGA IN se déroule au SOFITEL Essaouira Mogador Golf & Spa, de 14h00 à 3h00 du matin.



Les festivaliers peuvent profiter d’une expérience inoubliable dans quatre scènes variées (Main, Garden, Wild et Terrace) avec un programme éclectique mettant en vedette plus de 70 artistes du monde entier. Entre les sets, ils peuvent se rafraîchir dans les deux piscines de l’établissement ou se promener dans la magnifique palmeraie.