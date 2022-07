MOGA Festival de retour à Essaouira

Le MOGA Festival revient à Essaouira pour une 4ème édition sur ses terres marocaines et ce, du 28 septembre au 2 octobre prochains, annoncent les organisateurs. "Après le succès sans conteste de son édition portugaise du 1er au 5 juin derniers qui a rassemblé près de 10.000 personnes sur les plages de Costa da Caparica (à quelques minutes de Lisbonne), le MOGA Festival revient à Essaouira pour une 4ème édition sur ses terres marocaines du 28 septembre au 2 octobre prochains", indiquent les organisateurs dans un communiqué. Au programme Acid Arab, DJ Tennis, Polo & Pan, Lee Burridge, Jimi Jules, Petre Inspirescu, Sebastien Léger et bien d'autres, fait savoir la même source. "Musiques électroniques, nomadisme, créativité et découvertes, tels sont les crédos de Moga Festival. MOGA est né en 2016 à Essaouira, ancienne "Mogador", où il revient après deux ans d'absence au Sofitel Essaouira Mogador golf & Spa. MOGA est un "boutique festival" dédié aux musiques électroniques et inspiré par la culture bohème, l’Atlantique etson style de vie décontracté et tourné vers le surf", relève la même source. La singularité du festival tient dans son expérience unique connectant des festivaliers du monde entier de cultures et origines différentes autour de la danse, la musique, l’art et le bienêtre, mais aussi des valeurs de partage, d’ouverture, d'échange, d’interculturalité. MOGA a créé une tribu au fil des ans, une forte communauté de nomadesla #MogaTribe qui s'étend désormais du Portugal (édition MOGA Caparica en juin) au Maroc (édition MOGA Essaouira en octobre) et bientôt audelà. La découverte d'un lieu, d’une culture, d’une ville au cœur du concept du festival, en association avec les offices du tourisme locaux: Marocains et Lisboète. Ainsi le festival comprend une partie OFF avec des événements en accès libre: workshops, activités sportives, talks,food…associés aux soirées payantes officielles qui mélangent avant garde de la scène internationale et locale dans un style allant de la disco à la house music, mixant sonorités orientales et exotiques au tempo deep et hypnotique de la musique club. Pendant les deux ans d’absence forcée (2020 et 2021), MOGA s’est exporté avec une nouvelle édition au Portugal au sud de Lisbonne sur la Costa da Caparica. Du 1er au 5 juin 2022, la deuxième édition portugaise a connu un immense succès. Des festivaliers de 30 nationalités sont venus assister aux sets de près de 50 djs et ce, dans les meilleurs beach clubs de ce spot de surf et digital nomads connu mondialement. Sur scène comme dans la foule, tout le monde avait repris ses marques: faire la fête et profiter de ces instants uniques dans un cadre magique, les pieds dans le sable face à l'océan Atlantique.