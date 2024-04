M’diq: Salon des femmes rurales pour encourager les initiatives économiques

La 8ème édition du Salon féminin pour la présentation des produits du terroir, l'encouragement des initiatives économiques en milieu rural, et la mise en lumière des potentialités de la région dans les domaines touristique et social s'est ouverte, récemment à la commune d'Allyene (préfecture de M'diq-Fnideq).



Organisé par l'Association Al Noor pour la femme et l'enfant pour le développement local et social, avec le soutien du Conseil préfectoral de M'diq-Fnideq et des autorités locales, ce salon vise à lutter contre la précarité sociale et à permettre aux femmes rurales de contribuer à la dynamique économique locale et d'améliorer leurs revenus.



Cet événement vise également à mettre en avant le savoir-faire des femmes rurales, à présenter les produits locaux, et à mettre en lumière la richesse et compétences dont regorgent les zones rurales de la préfecture de M'diq-Fnideq.



Le salon offre également l'occasion d'encourager les femmes, de commercialiser leurs produits, et de consacrer l'idée de leur intégration sur le marché du travail, à travers les talents des créatrices des communes rurales de la préfecture en général, et de la commune d'Allyene en particulier, indique un communiqué des organisateurs.



Il ambitionne aussi de contribuer à la promotion de la dynamique socio-économique des femmes, à travers l'encouragement et le renforcement des coopératives féminines et des initiatives économiques, en plus de la promotion des capacités créatives des coopératives.