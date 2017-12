M. Pokora arrête la musique pour le cinéma

Matt Pokora et la musique, c'est terminé ? Dans son ouvrage «De l'autre côté de la scène», paru le 9 novembre, il dévoile un peu plus son futur. Un futur pas encore très clair. Ce qui est sûr, c'est que le chanteur de 32 ans va faire une pause. «Après tout ce qu'il s'est passé, l'album, la promo, The Voice, le My Way Tour et tout, j'ai besoin de prendre un peu de recul, de laisser couler un peu d'eau sous les ponts. Bref, j'envisage une année sabbatique l'an prochain, en 2018. Pour deux raisons. D'une part, l'envie de breaker, donc, mais aussi parce que je n'ai pas envie de lasser les gens en enchaînant sans cesse un disque, une tournée, un disque, une tournée… », écrit-il dans ledit livre. Mais pas question pour autant de se la couler douce. Matt Pokora a bien l’intention de mettre son temps libre à profit : «Je vais me consacrer à la comédie.

Mais attention, tout ça va se mettre en place très doucement, c'est un domaine que j'aborde tout juste et je veux prendre mon temps pour faire les choses et les faire bien. Les agents de cinéma commencent à me proposer des scénarios, on a des rendez-vous, j'ai déjà des propositions sérieuses mais une chose est claire dans mon esprit: je ne me lancerai pas tant que je n'aurai pas pris des cours d'acting », explique-t-il. Mais que les fans se rassurent, Matt Pokora va aussi profiter de cette coupure pour réfléchir à sa musique et revenir à ses «premières influences artistiques», quelque chose «de plus urbain… mais toujours pop».