M’Hamid El Ghizlane : Clôture en apothéose de la 20ème édition du Festival international des nomades

La 20ème édition du Festival international des Nomades s’est clôturée, dimanche soir, à M’hamid El Ghizlane avec au programme une grande soirée artistique alliant créativité artistique et chaleur humaine, au milieu d'une forte affluence de visiteurs venus de différentes régions du Royaume et de l'étranger.



De nombreux artistes et groupes musicaux ont brillamment livré, le temps d'une soirée, des prestations reflétant la diversité de la créativité culturelle locale, et son ouverture aux expressions artistiques modernes, dans une ambiance festive empreinte de l’esprit du Sahara et de sa richesse culturelle.



Ce concert de clôture a débuté par la prestation de l’artiste Mohamed Ali Ailla, originaire de la ville d’Es-Smara, et son groupe qui ont diverti le public par des chants mêlant d’authentiques rythmes hassanis à des rythmes modernes, offrant une combinaison qui a suscité une grande interaction du public.



Le duo marocain Sarah et Ismaël a ensuite interprété des morceaux musicaux célébrant la culture amazighe, suivi de l’artiste maroco-hongrois Said Chalaban, qui a interprété des mélodies gnawies captivantes, avant que la soirée ne se clôture par un spectacle de l’artiste algérien Kader Tarhanine, qui a enchanté le public d’une performance musicale inspirée du patrimoine touareg et de la culture sahraouie.



Dans une déclaration à la presse, à l’issue du concert, l’artiste Mohamed Ali Ailla a fait part de sa joie de participer à cet évènement, affirmant que "l’art qu’il présente puise ses racines dans la mémoire hassanie et est produit avec un esprit contemporain qui lui permet d’atteindre un large public au Maroc et à l’étranger".



Et d’ajouter que "le Festival international des nomades constitue un véritable espace pour la célébration de ce patrimoine et son ancrage au sein du paysage culturel marocain contemporain".



Du côté du public, Philippe, un visiteur français qui assistait au festival pour la première fois, a exprimé sa vive admiration pour l’atmosphère de cet évènement culturel. "J’avais entendu parler du Festival des nomades, mais je ne m’attendais pas à vivre une expérience aussi riche. Tout ici respire l'authenticité et l'humanité, de la musique à la générosité avec laquelle les habitants de la région nous ont accueillis", a-t-il déclaré.



Avec cette mémorable soirée, le rideau est tombé sur une édition exceptionnelle du Festival desnomades qui, depuis deux décennies, a maintenu l’essence de son message culturel et humain, continuant à célébrer la mémoire du nomadisme et de l’identité sahraouie comme levier de diversité et de convergence. Une édition qui s’ajoute au palmarès de M'hamid El Ghizlane en tant que carrefour artistique pour les esprits qui croient que la culture est ce qui unit véritablement les peuples.