Lutte antiterroriste : La DGSE salue la coopération exemplaire avec le Maroc


Dimanche 16 Novembre 2025

Lutte antiterroriste : La DGSE salue la coopération exemplaire avec le Maroc
Le directeur général de la Direction générale de la Sécurité extérieure (DGSE), Nicolas Lerner, a salué la coopération exemplaire entre la France et le Maroc en matière de lutte antiterroriste.

Dans un entretien au quotidien « Le Figaro » à l’occasion du 10ème anniversaire des attentats de Paris, M. Lerner a qualifié les services de sécurité marocains de "partenaires très efficaces, précieux et essentiels en matière de lutte antiterroriste".

Selon le responsable français, la menace terroriste est plus que jamais présente car elle est mutante, expliquant que si "entre 2013 et jusqu’en 2018, les organisations terroristes étaient structurées, hiérarchisées, centralisées, aujourd’hui, à l’étranger, nous faisons face à des structures terroristes atomisées et à des porteurs de projets plus isolés, et donc plus difficilement détectables aussi".

Il a, dans ce sens, fait état de sa préoccupation au sujet de la situation au Sahel où des groupes terroristes s’activent dans une partie très importante de la sous-région.

Cette situation, a-t-il dit, menace directement la stabilité des pays du Sahel et pèse aussi à la frontière de nombre de pays riverains, amis et partenaires de la France, qui ont à faire face à une extension de la menace vers le sud et vers l’ouest.

M. Lerner a également souligné que le départ de djihadistes maghrébins pour rejoindre des organisations terroristes est une source de préoccupation.


