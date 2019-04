“Lumières marocaines” de Fouad Laroui présenté à Rabat

L'ouvrage "Lumières marocaines", une ode à la diversité culturelle du Royaume, a été présenté, mercredi soir, par son auteur Fouad Laroui au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) à Rabat devant une pléiade de personnalités du monde des arts. A travers ce beau-livre de 160 pages, Fouad Laroui offre un tour d'horizon de la création contemporaine marocaine à travers le travail et les œuvres de 60 artistes. Hommes, femmes, photographes, peintres, sculpteurs, plasticiens, tous composent une vision d’aujourd’hui dans toute sa diversité. "Le message de ce livre tient en un seul mot, la diversité", a affirmé M. Laroui dans une déclaration à la presse en marge de cet événement. Le Maroc est un "pays avec une histoire dense qui a fait émerger un peuple uni bien que très divers", a-t-il noté, précisant que cette diversité se fait ressentir dans l'art chez les écrivains, les cinéastes et notamment chez les peintres du 20è siècle. Pour sa part, Patricia Defever, directrice générale de "Langages du Sud", maison éditrice de la publication, a relevé que cet ouvrage, qui s'inscrit dans la continuité de la collection "les Routes de l’Art", présente la créativité et l’effervescence de la scène contemporaine au Maroc. "A travers le regard de Fouad Laroui, nous avons l’œil d'un autre artiste, un écrivain, qui apporte sa sensibilité par rapport à cette scène bouillonnante", a-t-elle ajouté, soulignant que l'objectif est de faire connaître ces artistes et participer à leur essor tant au Maroc qu'à l'étranger.

Pays de lumières, de contraste, de métissage, le Maroc est un terrain fertile pour la création artistique et "Lumières marocaines" vient mettre en lumière la force créative de ses artistes contemporains. Cet ouvrage, qui s’inscrit dans la lignée de "Lumières africaines, l’élan contemporain" publié en février 2018, rend un vibrant hommage à l'art contemporain du Royaume qui puise ses influences dans les couleurs de la nature, le travail de la matière, les traditions artisanales et multiculturelles.

Ingénieur et économiste de formation, Fouad Laroui enseigne à l'Université d'Amsterdam plusieurs matières dont la littérature française, la poétique et la philosophie des sciences. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages écrits en plusieurs langues. En 2013, Fouad Laroui a obtenu le prix Goncourt de la nouvelle avant de remporter une année plus tard le prix Jean-Giono et la Grande médaille de l'Académie française.