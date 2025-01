Luke Littler : Le petit "Prince" britannique des fléchettes

Champion du monde des fléchettes à seulement 17 ans, le prodige aux nerfs d'acier Luke Littler a gagné le coeur de ses compatriotes britanniques qui se sont passionnés pour l'ascension de cet ado attachant, fan de kebabs et de jeux vidéo.



Vendredi, le "prince" anglais a soufflé le "roi" néerlandais Michael van Gerwen et ses trois couronnes (2014, 2017 et 2019) dans l'atmosphère survoltée de l'Alexandra Palace de Londres, pour devenir le plus jeune vainqueur du championnat du monde de "darts", une passion britannique.



Emu aux larmes, il a brandi le trophée devant des centaines de supporteurs en liesse, la plupart costumés. "Je n'arrive pas à y croire", a-t-il répété, comme incrédule. Le jeune barbu au polo violet n'est plus ce quasi-inconnu qui s'était invité, à 16 ans et à la surprise générale, dans la précédente finale, l'an dernier au même endroit.



A l'époque, l'adolescent n'avait joué qu'une poignée de matches professionnels et se classait seulement 164e mondial de la discipline fétiche des pubs, principalement suivie dans le monde anglo-saxon.



Désormais, Littler partage les plateaux télé avec des stars du cinéma hollywoodien et ses prouesses sont scrutées, décortiquées et mises en lumière par Sky Sports, ravi de l'exposition apportée par un tel phénomène.



Il y a tout juste un an, sa finale contre Luke Humphries a été l'événement sportif le plus regardé, en dehors du football, dans les 34 ans d'histoire du diffuseur anglais, avec 4,8 millions de téléspectateurs. Et le lendemain, la presse n'avait d'yeux que pour Luke "The Nuke" ("La bombe atomique"), malgré la défaite.



Avec son adresse et sa précision, le jeune tireur du nord de l'Angleterre a bluffé les aficionados de ces tournois déjantés et abondamment alcoolisés. Lorsque le Royaume-Uni l'a découvert début 2024, il avait aussi créé la sensation avec son humour et sa franchise, révélant un mode de vie à l'antipode de celui d'un sportif professionnel.



"Je ne me lève pas avant midi, je mange mon omelette au fromage et au jambon, puis une pizza et je m'entraîne", entre deux parties de jeux vidéo, avait-il raconté. Impressionnant de calme pendant ses matches, le champion a lancé sa première fléchette à l'âge de 18 mois et des vidéos tournées par sa famille le montrent en train de jouer alors qu'il est en couche-culotte. "A dix ans, il était déjà bien plus fort" que les autres jeunes de son âge, s'est souvenu auprès de la BBC son ancien entraîneur de l'académie de fléchettes de St Helens, Karl Holden.



Habitant de Warrington, entre Manchester et Liverpool, Littler s'est attiré la sympathie de nombreux sportifs, le soutien des sponsors comme Xbox, ses consoles préférées, et dépasse désormais 1,5 million d'abonnés sur Instagram. Après avoir remporté dix trophées l'an dernier et été plus recherché sur Internet que le roi ou le Premier ministre britannique, il a été nommé Jeune sportif de l'année 2024 par la BBC.



A cette occasion, l'adolescent à l'imposante carrure s'était réjoui d'avoir contribué à "changer ce sport", dont le nombre d'académies junior a doublé depuis son avènement. Face aux rumeurs concernant son âge, certains médias britanniques sont allés jusqu'à publier des photos de son certificat de naissance, confirmant que Littler est bien né le 21 janvier 2007.



L'Anglais, qui doit encore être officiellement accompagné d'un adulte pour aller au pub, se consacre désormais à plein temps à la discipline reine. Il aurait gagné en 2024 près de 1,5 million de dollars (1,46 million d'euros) avant impôt entre tournois et sponsors, selon le magazine Forbes. Après sa finale précédente, il avait fait savoir qu'il ne changerait pas sa vie et se contenterait toujours d'"un kebab et une canette de Tango", une boisson gazeuse, après une victoire.



Les médias britanniques ont toutefois rapporté que l'adolescent avait déménagé dans une maison plus confortable avec sa famille et qu'ils s'étaient offert un voyage très attendu à Disney World en Floride.