Los Angeles vise des JO-2028 sans voitures

Les organisateurs des JO de Los Angeles en 2028 veulent organiser un évènement sans voitures afin de lutter contre les embouteillages notoires de la mégapole californienne et encourager les spectateurs à prendre les transports en commun, dont le réseau sera développé, ont-ils annoncé samedi.



Les JO seront "les Jeux sans voitures", a affirmé la maire de la ville Karen Bass, précisant que des mesures seront également prises pour encourager le télétravail des habitants de la ville qui compte aujourd'hui près de 3,8 millions d'habitants avec une agglomération très étendue dépassant les 18 millions.



"Ces +Jeux sans voitures+ impliqueront que vous devrez utiliser les transports publics pour vous rendre sur tous les sites", a affirmé Mme Bass lors d'une conférence de presse. "Pour y parvenir, nous sommes en train de développer notre réseau de transports publics". Plus de 3.000 autobus seront ainsi empruntés à d'autres régions des Etats-Unis.



La maire de la ville a affirmé que les embouteillages ne seront pas un problème en 2028, rappelant l'exemple des précédents Jeux olympiques organisés dans la ville en 1984.



"En 1984, les habitants de Los angeles étaient terrifiés à l'idée d'avoir de terrible embouteillages. Et nous étions surpris de ne pas en avoir alors qu'en 1984 nous n'avions pas la technologie dont nous disposons aujourd'hui".



Elle a rappelé que lors de ces précédents JO les responsables municipaux avaient encouragé les habitants à faire les trois-huit et à télétravailler, déjà. "Je pense que nous pouvons le faire à nouveau et arriver à des Jeux sans voitures impliquant d'inciter les gens à ne pas conduire et à utiliser les transports publics".



"Nous avons appris du Covid qu'il y a des travailleurs essentiels qui doivent venir au travail. Mais si on se limite à cela, cela va être beaucoup plus facile car nous l'avons fait pendant la pandémie et les gens auront une référence récente montrant que c'est possible", a-t-elle ajouté.



Karen Bass a également indiqué qu'il y aurait des mesures prises pour loger les quelque 75.000 sans-abris de la ville. Interrogée si cela se traduirait, comme à Paris, par des mesures d'éloignement, elle a répondu: "Nous relogerons les Angelenos et nous les retirerons de la rue".



"Nous les hébergerons dans des centres d'accueil temporaires, nous nous attaquerons aux raisons pour lesquelles ils sont sans-abri et nous leur offrirons ensuite des toits permanents", a-t-elle assuré.



"Nous n'avons pas la Tour Eiffel mais nous avons les lettres d'Hollywood. Nous avons des sites incroyables et un environnement magnifique", a affirmé pour sa part le président du Comité d'organisation des jeux de Los Angeles Casey Wasserman au sujet de l'attrait exercé par la capitale française lors des JO actuels, la cérémonie de clôture dimanche étant la première occasion pour Los Angeles de montrer ses ambitions.