Lors du 9ème Forum national des responsables de la Chabiba ittihadia

La séance inaugurale du 9ème Forum national des responsables de la Chabiba ittihadia placé sous le thème : «La Chabiba ittihadia, présence permanente et ouverture continue», a été un moment historique, car il coïncide avec le 60ème anniversaire de la création de l’USFP. Il s’inscrit également dans le cadre des efforts consentis par le Premier secrétaire de l’USFP pour sceller la réconciliation entre tous les Ittihadis sans exception.

Lors de ce Forum dont les travaux se déroulent au Complexe Moulay Rachid à Bouznika jusqu’à jeudi, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a appelé la Chabiba à organiser une grande cérémonie à laquelle devraient prendre part les anciens membres de la Chabiba qui ont marqué l'histoire du parti et de la jeunesse ittihadie.

Pour le dirigeant ittihadi, la jeunesse doit jouer pleinement son rôle dans la reconstruction de l’USFP et de la Chabiba, et ce dans le cadre de l’initiative de réconciliation et d’ouverture lancée récemment par le parti.

«Une centaine de jeunes de chaque région devraient s’impliquer dans des projets concernant leurs quartiers», a souligné le dirigeant socialiste, tout en appelant également à ouvrir de nouvelles sections et préparer les prochaines échéances.

Driss Lachguar a, par ailleurs, affirmé que le succès de la commémoration du 60ème anniversaire de la création de l’USFP est lié à l'horizon ittihadie et à la réconciliation avec tous les Ittihadis.

Il convient de rappeler que les responsables de la Chabiba débattront durant trois jours des questions et des thèmes d’actualité concernant la jeunesse et les changements sociaux dans le Maroc d’aujourd’hui.

L’ordre du jour de ce Forum national comprend outre le discours d'ouverture du Premier secrétaire de l’USFP, une allocution du secrétaire général de la Chabiba, Abdellah Sibari et un exposé de Mohamed Benabdelkader, membre du Bureau politique sur le thème de la "Lecture prospective dans la mémoire ittihadie".

Lors de la troisième journée, trois ateliers seront organisés. Le premier portant sur «Le secteur des étudiants et les mécanismes d’action», le deuxième sur les «Organisations et associations de la société civile et la politique de proximité» et le troisième sur le thème «Les médias du parti et la communication politique», ainsi que sur une présentation sur «L’action de la jeunesse à partir des plateformes de médias sociaux».

Il y a lieu de signaler également que le Conseil national de la Chabiba ittihadia tenu fin septembre dernier avait annoncé le lancement de la préparation morale et matérielle du 9ème congrès de la Chabiba. Ces préparatifs doivent être entamés par le renouvellement de toutes les instances organisationnelles locales.

Le Conseil national avait décidé lors de cette même réunion que tous les membres du Conseil national sont membres de droit de la commission préparatoire du congrès déléguant au secrétaire général de la Chabiba, en concertation avec le Premier secrétaire du parti, la possibilité d’adjoindre de jeunes potentialités à ladite commission dans la limite de 10% du total.