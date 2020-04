Lorie donne de surprenants conseils pour supporter le confinement en couple

Musique



Ne cherchez plus la bande originale du confinement: 33 artistes, d'Arthur H à Rone, en passant par Malik Djoudi ou Etienne de Crécy, ont composé, à la demande de Molécule, architecte électro d'une compilation de titres inédits. L'album qui est sorti mercredi, une des plus belles propositions de cette période de vie en vase clos, s'appelle "Music for containment" (label Mille Feuilles). Les bénéfices seront reversés à la Fondation de France. "Ça coule de source, il faut participer, aider les plus démunis le plus rapidement possible. Soyons solidaires", expose Molécule à l'AFP, détonateur de l'aventure. "Romain (Delahaye, nom à la ville de Molécule) est un mec assez intègre, un chouette gars. On est un peu impuissant dans cette période. Si on peut aider un peu avec notre musique et les bénéfices reversés. Et au final, l'album fait +tripper+, il est fait avec les tripes", commente auprès de l'AFP Malik Djoudi. L'artiste nommé aux dernières Victoires de la musique contribue avec l'élégiaque "Glitz"."Ce n'est pas vraiment une époque propice à la création, on est anxieux, et puis il y a le respect pour tous les gens qui souffrent. Mais Molécule nous a contactés en nous parlant de voyage intérieur, mais aussi de musiques qui donnent de grands espaces. Cette compilation est un geste beau, créatif, simple", éclaire pour l'AFP Arthur H.