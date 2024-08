Lord Vernon Coaker : Le nouveau gouvernement britannique déterminé à renforcer son partenariat stratégique avec le Maroc

Le nouveau gouvernement britannique est "déterminé à renforcer le partenariat stratégique" qui le lie avec le Maroc, pour promouvoir une prospérité partagée et renforcer la sécurité nationale, régionale et mondiale, a affirmé le ministre d'État britannique à la Défense, Lord Vernon Coaker.



Lord Coaker, qui s’exprimait lors d’une réception organisée, mardi, par l’ambassade du Maroc à Londres à l'occasion de la célébration du 25ème anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres, a exprimé "le souhait du gouvernement britannique de renforcer davantage les relations de coopération avec le Maroc".



"Au moment où le Maroc se dirige vers un avenir plus rayonnant, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et alors que les yeux du monde entier seront braqués sur le Royaume, à l’occasion de la coorganisation de la Coupe du monde 2030 de football avec l’Espagne et le Portugal, le Maroc peut compter sur le Royaume-Uni en tant que partenaire enthousiaste et fiable", a-t-il assuré.



Le ministre a salué, à cette occasion, le rôle "extrêmement important" que joue Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la promotion de la paix, la stabilité et du développement dans la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, mettant en exergue "la grande contribution" du Maroc aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.



"Depuis l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône, le Maroc a franchi d’importants pas vers davantage de progrès et de prospérité", a souligné le responsable britannique, relevant que les relations historiques qui existent entre le Maroc et le Royaume-Uni ont aussi été consolidées davantage.



Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint des niveaux élevés, a-t-il fait observer, citant d’autres secteurs de coopération où les deux pays ont continué à réaliser des progrès, dont l’éducation et le tourisme.



La coopération militaire entre le Maroc et la Grande-Bretagne a également connu un bond qualitatif, a encore dit le responsable, citant les programmes de formation mis en œuvre par les deux pays et les exercices militaires organisés conjointement.



Pour sa part, l'ancien ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Tim Morris, a affirmé que le Maroc a connu "25 années de progrès et de modernisation sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI".



"Le Royaume a connu une croissance économique rapide, réalisé d'énormes progrès dans le développement humain et rehaussé son profil international dans le domaine des arts et de la culture", a-t-il estimé. Sur le plan continental, le diplomate a relevé que "la place du Maroc en Afrique est ancrée dans l'histoire, puisque l'histoire du pays est indissociable des peuples du nord-ouest de l'Afrique, tout comme elle l'est du nord du continent".



"Le Maroc s'est imposé comme un partenaire précieux qui contribue directement au développement de l'Afrique de la manière la plus efficace, à savoir la promotion de la prospérité", a-t-il fait remarquer. De son côté, Anthony Layden, ancien ambassadeur britannique au Maroc entre 1999 et 2002, a passé en revue les réformes lancées sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment dans les domaines social et des droits de l'Homme, tout en saluant la détermination du Souverain d'inscrire le Royaume dans la modernité.



M. Layden a salué dans ce sens les progrès "impressionnants" réalisés dans tous les domaines sous la conduite du Souverain.