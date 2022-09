"Live Covers By ONCF" à Rabat: Un coup de pouce aux musiciens en herbe

La gare de train Rabat-Agdal a accueilli mercredi le concours "Live Covers By ONCF" qui offre l'opportunité aux artistes en herbe de faire leurs premiers pas dans le monde de la musique et du chant.



Parrainée par l'artiste Nouri dans le cadre de la deuxième édition de l'émission "FESTI GARE" organisée par l'ONCF du 29 août au 7 septembre, cette compétition connaît un franc succès auprès des jeunes qui sont nombreux à monter sur scène pour interpréter des morceaux de la musique marocaine, orientale ou occidentale.



Dans une déclaration à la MAP, Nouri a exprimé sa fierté de cette initiative qui ouvre des perspectives aux jeunes Marocains pour montrer l'étendue de leurs talents, saluant l'interaction positive de l'ONCF avec cette idée novatrice qui promeut la culture artistique au Maroc.



Les candidats, qui se distinguent par leurs aptitudes vocales, exécutent des morceaux de musique de leur choix qui sont par la suite enregistrés et qui deviennent leur propriété, et ce sans aucune contrepartie monétaire, a expliqué Nouri, ajoutant que cette initiative s'adresse en particulier aux artistes en herbe qui ont du mal à financer les frais d'enregistrement.



Mehdi Selhani, un participant venu de Rabat, s'est dit, dans une déclaration à la MAP, impatient de rejoindre la compétition qui prête main-forte aux jeunes passionnés de musique qui ne peuvent supporter les charges liées à l'enregistrement.



Ahlam Amdouch, candidate originaire d'Oujda, a exprimé à la MAP toute sa joie de prendre part à ce concours, voyant là une "noble initiative qui promeut les jeunes talents désirant faire carrière dans le monde de la musique".



"Live Covers By ONCF" fait escale du 1er au 3 septembre à Tanger avant de se déplacer à Casablanca, son ultime étape, du 4 au 6 septembre.