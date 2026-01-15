Listes électorales générales : Le nombre provisoire d'inscrits s'élève à 16,5 millions


Libé
Jeudi 15 Janvier 2026

Listes électorales générales : Le nombre provisoire d'inscrits s'élève à 16,5 millions
Autres articles
Le nombre total provisoire des citoyens inscrits sur les listes électorales générales à l'échelle nationale a atteint près de 16,5 millions, au cours de la phase actuelle de l'opération de révision annuelle desdites listes, a indiqué, mardi à la Chambre des conseillers, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Répondant à des questions orales sur "l'inscription sur les listes électorales", M. Laftit a fait savoir que le taux d'inscription est de 54% pour les hommes, contre 46% pour les femmes, précisant que le corps électoral national provisoire est réparti entre le milieu urbain, avec 55% du total des inscrits, et le milieu rural, avec un taux de 45%.

Il a ajouté que le nombre des nouveaux inscrits a atteint un total de 382.170 électeurs, dont 254.740 inscrits via le site électronique consacré aux listes électorales et 127.430 inscrits à travers le dépôt de demandes écrites auprès des bureaux administratifs.

S'agissant du bilan de l'opération de mise à jour des listes, le ministre de l'Intérieur a souligné qu'elle a abouti à la radiation de 1,4 million de cas pour des motifs légaux, notamment la perte de la condition de résidence effective dans la commune ou l'arrondissement d'inscription, la double inscription, le décès et la perte de l'éligibilité électorale, notant que cette opération contribuera amplement à une meilleure conformité des listes électorales avec la réalité du corps électoral national.


Lu 152 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS