Lindsay Lohan fait son come-back

Lindsay Lohan a été une véritable star entre la fin des années 90 et la première moitié des années 2000. On se souvient notamment d'elle dans À nous quatre (1999), Freaky Friday (2003) et surtout Lolita malgré moi (2004). Après une ascension fulgurante, sa carrière d'actrice va plafonner dès 2007 et les sorties très discrètes des films Chapitre 27 et Mère-fille, mode d'emploi.



Rapidement, sa vie privée prend le pas sur sa carrière, et elle fait les gros titres en raison de ses déboires amoureux et de sa dépendance à la cocaïne. Son dernier rôle au cinéma est dans The Canyons de Paul Schrader, un film indépendant sorti en 2014 adapté de Bret Easton Ellis.



Presque dix ans plus tard, Lindsay Lohan va faire son grand retour dans un film Netflix baptisé Noël tombe à pic. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un bon vieux film de Noël qui sent le chocolat chaud et les chamallows.



Dans le long-métrage qui sera disponible le 10 novembre, l'actrice incarne une riche héritière d'un groupe hôtelier récemment fiancée. Après un accident de ski, elle devient amnésique et est recueillie par un modeste (mais évidemment charmant) propriétaire d'un chalet et sa fille, quelques jours avant Noël.



Tous les ingrédients plaisir coupable du film de Noël semblent réunis. Une héroïne d'abord désagréable qui se mue en divine créature au contact du prince charmant tout droit sorti d'un conte de fées. Les ficelles semblent un peu grosses mais les amateurs devraient y trouver leur compte.