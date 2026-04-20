Ligue des Champions : L’AS FAR se hisse en finale 

L’AS FAR a confirmé son grand retour sur la scène continentale en se qualifiant pour la finale de la Ligue des champions d’Afrique de football face à la Renaissance sportive de Berkane, malgré une défaite (0-1) au match retour disputé samedi soir au stade municipal de Berkane, profitant de sa victoire (2-0) à domicile lors de la manche aller. Dès l’entame de la rencontre, les deux équipes ont déroulé un jeu offensif pour tenter de prendre l’avantage avec une bataille ardue en milieu de terrain.



La première occasion s’est présentée à la RS Berkane à la 19e minute après une passe dans la surface de réparation de Youssef Mehri vers Paul Bassène dont la frappe a été déviée en corner.

Les Militaires ont aussitôt répliqué par une contre-attaque conclue par un tir d’Ahmed Hammoudan (20e) qui a frôlé la barre transversale.



La Renaissance de Berkane a eu recours aux passes longues vers le compartiment offensif pour tenter d’ouvrir le score, mais a fait face à la vigilance de la défense de l’AS FAR bien en place qui a réussi à stopper les aspirations des Oranges.



L’AS FAR a bien géré la première période avec une domination du milieu de terrain et une approche défensive efficace, face à la Renaissance de Berkane, qui, malgré une possession du ballon, n’a pas réussi à fructifier cette domination.



De retour des vestiaires, la RSB a ouvert la marque par le biais de Yassine Labhiri qui a transformé un penalty (57e) après une faute sur Paul Bassène dans la surface de réparation.

Yassine Labhiri est revenu à la charge à la 63e minute avec une frappe déviée en corner avec brio par le gardien de l’AS FAR, Réda Tagnaouti.



Une parade du gardien Anas Zniti (69e) face à Abdelfatah Hadraf a privé l’AS FAR du but d’égalisation.

La Renaissance de Berkane a bataillé tout au long de la seconde période pour combler son retard du match aller, mais a buté sur une défense compacte de l’AS FAR qui s’est contentée de maintenir son avantage.

Dans l’autre demi-finale disputée plus tôt, les Sud-africains de Mamelodi Sundowns ont poinçonné leur billet pour la finale en battant à domicile l’Espérance de Tunis sur le score de 1 à 0.

