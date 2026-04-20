Ligue des Champions : L’AS FAR se hisse en finale 

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La première occasion s’est présentée à la RS Berkane à la 19e minute après une passe dans la surface de réparation de Youssef Mehri vers Paul Bassène dont la frappe a été déviée en corner.
Les Militaires ont aussitôt répliqué par une contre-attaque conclue par un tir d’Ahmed Hammoudan (20e) qui a frôlé la barre transversale.
La Renaissance de Berkane a eu recours aux passes longues vers le compartiment offensif pour tenter d’ouvrir le score, mais a fait face à la vigilance de la défense de l’AS FAR bien en place qui a réussi à stopper les aspirations des Oranges.
L’AS FAR a bien géré la première période avec une domination du milieu de terrain et une approche défensive efficace, face à la Renaissance de Berkane, qui, malgré une possession du ballon, n’a pas réussi à fructifier cette domination.
De retour des vestiaires, la RSB a ouvert la marque par le biais de Yassine Labhiri qui a transformé un penalty (57e) après une faute sur Paul Bassène dans la surface de réparation.
Yassine Labhiri est revenu à la charge à la 63e minute avec une frappe déviée en corner avec brio par le gardien de l’AS FAR, Réda Tagnaouti.
Une parade du gardien Anas Zniti (69e) face à Abdelfatah Hadraf a privé l’AS FAR du but d’égalisation.
La Renaissance de Berkane a bataillé tout au long de la seconde période pour combler son retard du match aller, mais a buté sur une défense compacte de l’AS FAR qui s’est contentée de maintenir son avantage.
Dans l’autre demi-finale disputée plus tôt, les Sud-africains de Mamelodi Sundowns ont poinçonné leur billet pour la finale en battant à domicile l’Espérance de Tunis sur le score de 1 à 0.