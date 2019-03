“Libérer l'Algérie”, la chanson d'artistes algériens contre le "5e mandat" d'Abdelaziz Bouteflika

Alors que la jeunesse algérienne manifeste contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la présidence, un collectif d'artistes algériens a publié une chanson contre le "cinquième mandat", devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle ils appellent à "Libérer l'Algérie". Dans une vidéo largement diffusée sur YouTube, des artistes algériens, femmes et hommes, parmi lesquels Djam, Amel Zen, Idir et Benaibouche défilent, se libérant de chaînes, enlevant leurs baillons et brandissant une rose. "Le peuple va libérer l'Algérie" dit le refrain de leur chanson poignante. "Système dégage", "Un seul héros, le peuple", "La jeunesse prend son destin en main", "Pour un Etat de droit", "Peuple uni, peuple vainqueur", proclament-ils sur des pancartes en français, en arabe et en tamazight, réclamant un "changement radical".

Ces derniers jours, des milliers de jeunes Algériens sont descendus dans la rue contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat de président de la République.

Malgré ces manifestations sans précédent depuis son accession à la tête de l'Etat en 1999, ce dernier a déposé sa candidature, provoquant de nouvelles marches à Alger et dans de nombreuses autres villes algériennes.