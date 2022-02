Liam Neeson pourrait bien être à l’ affiche du reboot des “Y a-t-il un flic…”

Et si Liam Neeson prenait la suite de l’inoubliable Leslie Nielson dans un reboot de la franchise Y a-t-il un flic… ? Rien de moins sûr pour l’instant, mais l’acteur confirme qu’on le lui a proposé.



Car si l’acteur de 69 ans s’est révélé comme star de l’action sur le tard avec la franchise Taken lors de la dernière décennie, il a eu sa dose de courses-poursuites et de cascades. «Ou bien je vais mettre un terme à ma carrière ou bien l’emmener vers une nouvelle direction. Honnêtement je ne sais pas», a-t-il continué. Et effectivement, à bientôt 70 ans, Liam Neeson pourrait trouver un nouveau souffle dans le registre de la comédie.



Mais alors qu’il revient avec le thriller Blacklight, Liam Neeson compte bien honorer ses derniers engagements. «Il y a encore quelques (films) que je vais faire cette année – enfin je l’espère, si le Covid nous le permet. Il y en a encore quelquesuns dans les tuyaux et après, je pense que ce sera bon.



Enfin, à moins que je ne sois derrière un déambulateur ou quelque chose du genre d’ici là», a-t-il poursuivi. Allez, on est sûr que Liam Neeson a encore de très belles années de carrière devant lui !