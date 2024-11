Li Changlin a fait part de la volonté de la Chine d'élever le niveau de coopération avec le Maroc

Dans une déclaration à notre alter ego Al Ittihad Al Ichtiraki, l'ambassadeur de Chine à Rabat, Li Changlin, a affirmé que le président chinois, Xi Jinping, a préféré faire escale au Maroc, où il a été accueilli par le Prince Héritier Moulay El Hassan, sur Hautes instructions du Souverain, soulignant que les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales, qui ont franchi une étape historique depuis la visite effectuée par S.M le Roi Mohammed VI en Chine en mai 2016.



Le diplomate chinois a assuré que la délégation chinoise a examiné les larges perspectives de coopération dans plusieurs domaines dont notamment l’industrie automobile, les énergies renouvelables et le textile.



L’ambassadeur a également fait part de la volonté de la Chine d'élever le niveau de coopération culturelle dans le domaine des langues, de l'éducation et de la formation, affirmant que le Maroc a exprimé sa volonté de renforcer les liens de coopération entre les deux pays, à l'horizon de la Coupe du monde 2030, qui se déroulera au Maroc, en Espagne et au Portugal, en matière d'infrastructures sportives.