“Lhanch” de Driss Mrini projeté à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc

Le film "Lhanch" (L'inspecteur) du réalisateur marocain Driss Mrini a été projeté, mardi soir à Rabat, à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, en présence de plusieurs écrivains, artistes et personnalités du monde des médias. Ont également assisté à cette projection spéciale, qui rend hommage à la femme policière au Maroc, sa compétence et sa capacité à s'acquitter de sa mission malgré les défis et contraintes auxquels elle fait face, plusieurs membres de l'équipe du film, notamment Imane Masbahi, chargée de la distribution et Abdelilah Hamdouchi, qui a signé le scénario. Réunissant humour et esthétique, "Lhanch" est une comédie basée sur l'ironie dans sa représentation de nombre de situations sociales qui existent dans la réalité et peuvent être rencontrées dans la vie quotidienne, a souligné le réalisateur dans une déclaration à la MAP.

Ce long-métrage, qui met en vedette une brochette d'acteurs à l'instar d'Aziz Dades, Majdouline Idrissi, Fadila Benmoussa, Mouhcine Malzi, Abdou Mesnaoui, Zohour Slimani et bien d'autres, a rencontré un grand succès, battant les records au box-office marocain avec 100.000 billets vendus en l'espace des deux premières semaines ayant suivi sa parution. "Lhanch" relate l'histoire d'un jeune chômeur, personnage principal du film, qui usurpe la fonction d'un policier pour subvenir aux besoins de sa famille et venger son passé douloureux en raison notamment de l'abus de pouvoir qu'ont exercé des agents de police contre sa mère.

A travers ce personnage, interprété par Aziz Dades, le film vise à mettre en avant plusieurs situations sociales et humaines liées au travail de policier ainsi qu'au rôle qu'il peut jouer dans leur résolution.