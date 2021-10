Lever de rideau sur le Festival du film d'El Gouna avec la participation du Maroc

Littérature



Deux critiques et un romancier marocains figurent parmi les lauréats de la 7ème édition du Prix Katara du roman arabe, dont la liste a été annoncée, mercredi à Doha, par la Fondation du village culturel Katara. L'annonce des lauréats de cette édition a été faite lors d'une cérémonie virtuelle, organisée sous l'égide de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO).



Dans la catégorie des romans arabes non publiés, le prix a été remporté par le romancier marocain Younes Ouali pour son roman "Dakira alimat al mada" (mémoire douloureuse), à côté de la Syrienne Iâtidal Najib Al-Choufi, de l'Irakienne Waghid Al Gharb, de l’Egyptien Mohamed Abdellah Al-Hadi et du Tunisien Walid Ben Ahmed.



Dans le concours des Études sur la recherche et la critique littéraire, les critiques marocains Mohamed Al-Dahi et Yahya Ibn Al-Walid ont été primés pour leurs études "Le pouvoir d'articulation dans le discours romancier arabe contemporain", et "Maraya Atamdin wa Tahjin fi Riwaya al-arabia al jadida (exemple du Maroc)"



Outre les deux critiques marocains, ont été primés dans cette catégorie l’Egyptien Ahmed Adil Al-Kadabi, le Tunisien Rida Jawadi et l’Egyptien Mamdouh Faraj Al-Nabi. Pour ce qui est des romans arabes publiés, se sont distingués le Tunisien Habib Al-Salmi, l’Egyptien Ahmad Al-Qarmalawi, le Palestinien Fajr Yaâkoub, l’Egyptien Ayman Rajab Tahir et le Palestinien Nadir Minhal Hajj Omar.

Le montant total des prix alloués à cette manifestation culturelle s'élève à 635.000 USD. "Katara" est un prix annuel lancé en 2014 par la Fondation culturelle "Katara".



Poésie



L'Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) a lancé, jeudi à Rabat, le "Laboratoire international ICESCO de pensée, de littérature et des arts", en collaboration avec une centaine d'intellectuels et d'universitaires.

Cette rencontre, organisée sous le thème "La culture pour repenser le monde", s'inscrit dans le cadre des Journées portes ouvertes internationales de l'ICESCO, qui se dérouleront tout au long de l'année dans plusieurs universités, centres de recherche et institutions culturelles à travers le monde.

Ce laboratoire, dont les contributeurs publieront leurs articles sur la plateforme numérique "ICESCO Agora" en cinq langues (arabe, anglais, français, espagnol et l'allemand), vise à renforcer l'action d'un certain nombre de plateformes numériques relevant du programme "Routes de l’ICESCO vers l’avenir" et à créer une synergie entre les intellectuels de différents continents.

Il tend également à se concentrer sur la culture et la science en tant que base de connaissances et point de départ pour comprendre les phénomènes politiques, éducatifs, sociaux et économiques actuels.