Lever de rideau sur la 2ème édition des "Journées du patrimoine de Marrakech"

Le rideau s'est levé, jeudi à Marrakech, sur la deuxième édition des "Journées du patrimoine de Marrakech", un événement culturel et artistique qui se poursuit jusqu'au 26 mai.



Placée sous le thème "Marrakech, patrimoine en mouvement", cette manifestation culturelle est organisée dans le cadre de la célébration de l'événement "Marrakech, capitale de la culture dans le Monde islamique pour l'année 2024", placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.



L'ouverture de cet événement culturel, organisé par l'Association "Turath" pour la préservation du patrimoine matériel et immatériel de la ville de Marrakech et de la région, a été l'occasion de jeter la lumière sur les circuits touristiques qui seront visités pendant ces jours, ainsi qu'une visite de l'exposition dédiée à l'art culinaire dans l'espace du Palais Bahia, en plus de la présentation d'un film sur les artisans de l'industrie de fer-blanc sur la Place des Ferblantiers (Kzadria).



Les Journées du patrimoine de Marrakech visent à mettre en valeur les monuments historiques de la médina de Marrakech avec la contribution et la participation d'un parterre d'historiens, d'architectes et de personnes spécialisées et passionnées par les arts et le patrimoine.



Il s'agit, également, d'organiser des visites guidées sous le thème: "Marrakech, patrimoine en mouvement", qui permettent de sensibiliser et d'éduquer les visiteurs marocains et étrangers sur la nécessité de préserver le patrimoine matériel et immatériel de la Cité ocre.



A cette occasion, la présidente de l'Association "Turath", Souad Belkeziz, a expliqué que cette édition des "Journées du patrimoine" connaîtra l'organisation de visites touristiques à de nombreux sites historiques et d'anciens hôtels du quartier d'Al-Salam (Al-Mallah) et de Gueliz.



Dans une déclaration à la MAP, Mme Belkeziz a affirmé que cet événement culturel connaîtra l'organisation d'un colloque scientifique sur le quartier de Guéliz avec la formulation de suggestions et propositions pour contribuer à la sauvegarde de certains sites patrimoniaux de la région.



De son côté, Moulay Mamoun Lamrini, enseignant-chercheur en patrimoine matériel et immatériel de Marrakech, a relevé que l'organisation de ces Journées constituent une opportunité pour les acteurs de la société civile de mieux assimiler le prestigieux patrimoine de Marrakech, qui nourrit la culture islamique, arabe et amazighe.



Au menu des Journées du patrimoine figurent une conférence sur le thème "Guéliz, quelles perspectives?", des visites guidées de certains monuments historiques de la ville au profit des étudiants et du grand public, tels que le Palais Bahia, le Palais Badii et les Tombeaux Saadiens, ainsi qu'une exposition de photographies anciennes du quartier de Guéliz.



Organisées en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l'Organisation mondiale islamique pour l'éducation, les sciences et la culture et le Conseil communal de Marrakech, les Journées du patrimoine de Marrakech visent à mettre en exergue le riche patrimoine de la Cité ocre et son architecture ancestrale rayonnante.