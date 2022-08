Leuh à l’heure du 21ème festival national d'Ahidous

La 21ème édition du festival national d'Ahidous aura lieu du 05 au 07 août à Ain Leuh (province d'Ifrane), sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Cette grande manifestation culturelle nationale, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l’Association Taimat pour les arts de l’Atlas, vise à préserver le patrimoine culturel dans ses multiples expressions et manifestations, le vulgariser, assurer sa continuité, le transmettre aux générations futures et soutenir les troupes, les artistes et les créateurs qui oeuvrent pour pérenniser son message.



Devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cet art authentique, le festival, initié en collaboration avec la province d’Ifrane, la Commune de Ain Leuh et le Conseil provincial d’Ifrance, prévoit la participation de 46 troupes représentant différentes provinces et régions du Royaume.



Le festival va rendre hommage cette année à de grands noms de l’Ahidous en reconnaissance à leurs efforts et leur dévouement pour la préservation de cet art traditionnel authentique très présent dans le moyen Atlas et sera également marqué par des conférences, axées sur l’Ahidous, animées par des universitaires et des professionnels en la matière.



Cet événement vise à créer un espace d’échanges et de rencontres entre poètes, artistes et chercheurs et à mettre en valeur l’authenticité de l’art et de la culture amazighe.