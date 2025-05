Les villes de Laâyoune et La Oliva renforcent leur coopération

Une délégation espagnole de la municipalité de La Oliva à l'île de Fuerteventura (Canaries) a effectué, mardi une visite à Laâyoune, pour examiner les moyens de renforcer la coopération entre les deux villes dans les secteurs du tourisme, du commerce et de la culture.



A cette occasion, la délégation espagnole, conduite par le maire de la municipalité de La Oliva à l'île de Fuerteventura, Isai Blanco Marrero, a mis en avant les perspectives larges de coopération et de collaboration dans les domaines d'intérêt commun.



Elle s'est également informée de l'élan de progrès dans les provinces du Sud du Royaume, notamment dans la région de Laâyoune Sakia El Hamra à tous les niveaux économique, social, politique, touristique et culturel.



"Cette visite a pour objectif de consolider davantage la coopération économique et culturelle entre Fuerteventura et les provinces du Sud du Maroc eu égard à leurs positions stratégiques, comme une porte d'entrée vers l'Afrique pour les Îles Canaries", a souligné M. Blanco Marrero, dans une déclaration à la presse à l’issue d'une rencontre avec le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate.



Il a, dans ce sens, noté que Fuerteventura opère dans le secteur primaire (agriculture et pêche maritime) et aussi dans le tourisme, mettant l’accent sur les grandes similitudes entre les Îles Canaries et les provinces du Sud du Maroc en termes de climat, de démographie et de potentialités naturelles.



De même, il a exprimé la volonté de développer une coopération bilatérale fructueuse en matière d’élaboration et de mise en œuvre des programmes de développement local et régional dans les domaines d'intérêt commun.



Par la suite, la délégation espagnole a suivi une présentation à la commune de Laâyoune sur le programme de développement de la commune couvrant les différents projets de développement inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015, d'autant plus qu'elle s'est informée du rôle de cette instance élue en matière de gestion de la chose locale.



En outre, les membres de la délégation ont suivi un exposé présenté par le directeur du Centre régional d'investissement (CRI), Mohamed Jifer, dans lequel il a détaillé, chiffres à l'appui, les principaux secteurs productifs de la région qui vont de la pêche maritime à l’agriculture, en passant par le secteur des énergies renouvelables, en particulier l’énorme potentiel dans l’hydrogène vert et ses dérivés.



M. Jifer a aussi passé en revue les indicateurs macro-économiques de la région, les principaux avantages concurrentiels, l’offre foncière diversifiée, la banque de projets multisectoriels et les différents projets structurants de la région.

Il a aussi mis la lumière sur les nouvelles attributions du CRI et son rôle dans la promotion territoriale de la région.



Au cours de ce déplacement, les membres de la délégation espagnole ont effectué des visites de terrain à plusieurs projets socio-éducatifs, économiques, culturels et sportifs, où ils ont constaté de visu les efforts soutenus déployés en faveur d'un développement intégré de la région.