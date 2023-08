Les valeurs humaines dans le cinéma et le théâtre en débats à Essaouira

"Le scénario, la mise en scène et la personnification artistique, des valeurs humaines dans les domaines du cinéma et du théâtre" est le thème d'une conférence-débat, organisée vendredi à Bayt Dakira à Essaouira, avec la participation d’un parterre de spécialistes et de critiques d’art.



Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre d’un cycle de conférences initiées par l’Association Essaouira-Mogador, en collaboration avec la direction provinciale de la Culture, a été l’occasion pour les différents intervenants de mettre en relief l’importance du rôle du cinéma et du théâtre dans l’éducation aux valeurs humaines.



Ils ont également mis la lumière sur l’impact de ces deux genres artistiques dans la diffusion, la consécration, la préservation et la transmission, "ô combien importante, de nos valeurs" aux générations futures.



Un impact à double tranchant, ont-ils souligné, expliquant que le cinéma et le théâtre, à travers leurs scénarios pertinents, jouent un rôle capital dans l’éducation et la consécration des valeurs humaines et universelles, comme ils peuvent contribuer à la destruction de ces valeurs.



Mettant en valeur l’importance du scénario dans la production cinématographique et théâtrale, les conférenciers ont relevé que plusieurs productions marocaines et arabes ont réservé une place de choix à la consécration des valeurs de tolérance et du vivre-ensemble.



Ils ont, toutefois, relevé la problématique de l’intérêt accordé aux scénarios abordant cette question dans l’industrie cinématographique, surtout en termes de recettes, expliquant que cette thématique demeure réservée à une production cinématographique spécifique, sélective et destinée aux festivals.



Outre cette thématique, le cycle de conférences prévu par l’Association Essaouira-Mogador traitera aussi de plusieurs sujets se rapportant à "la participation de l’art du Samaâ et de la musique andalouse à la constitution de l’identité artistique au Maroc" et aux "souffles spirituels afro-arabes, amazighs et hébraïques du patrimoine gnaoui au Maroc".



"Les différents rythmes artistiques et les chants poétiques du patrimoine amazigh au Maroc" et "L’art du Tarab oriental et ses influences sur la chanson marocaine contemporaine", sont également des thèmes qui seront abordés.