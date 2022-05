Les trois cas suspects de variole de singe détectés au Maroc sont négatifs

Les résultats de laboratoire des trois cas suspects de variole du singe enregistrés au Maroc sont négatifs, affirme mercredi le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Les trois cas suspects se sont révélés négatifs à l'issue des analyses de laboratoire effectuées à l'hôpital militaire Ibn Sina de Marrakech, précise le ministère dans un communiqué, ajoutant que les cas suspects placés sous surveillance médicale sont en bonne santé et pris en charge conformément aux procédures sanitaires en vigueur. Il a assuré que, sur la base des données épidémiologiques, aucun cas confirmé de variole du singe n'a été enregistré au Maroc à ce jour. Le ministère de la Santé et de la protection sociale a réagi rapidement en mettant en place un système de suivi épidémiologique et de surveillance des cas suspects de la maladie, les analyses de laboratoire étant réalisées à la fois à l'Institut national d'hygiène et dans les laboratoires militaires. Il a été d'autre part procédé à la formation des cadres de la santé sur cette maladie qui n'a jamais été détectée dans le Royaume. En outre, les services de la Direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère prennent les mesures nécessaires à cet effet, dans le respect des normes nationales et internationales de sécurité sanitaire. Le ministère affirme qu'il va continuer à communiquer avec l'opinion publique pour l'informer de l'évolution sanitaire en lien avec cette alerte sanitaire mondiale. Dans une déclaration à la MAP, le Dr Tayeb Himdi a fait savoir que "la variole du singe est une maladie connue depuis plus de 70 ans et de nombreuses données sur les voies de sa transmission sont disponibles", expliquant que la maladie ne se transmet qu'en cas d'un contact étroit avec une personne infectée, d'échange de vêtements ou d'utilisation des mêmes draps et de la même nourriture dans un espace commun. M. Himdi a appelé à la prudence et à la vigilance en dépit des nombreuses données disponibles au sujet de cette maladie. À cet égard, le chercheur a souligné que la question qui intrigue les scientifiques concerne les raisons derrière la hausse du nombre de cas aujourd'hui après qu'ils étaient limités en Afrique, surtout qu'ils ne se transmettent que rarement par les voyages depuis le continent. Concernant les symptômes de la variole du singe, M. Himdi a expliqué qu'il s'agit de la fièvre, de douleurs à la tête, aux articulations et aux muscles et d'une sensation de fatigue, ajoutant qu'au bout de trois jours, des vésicules et des lésions cutanés apparaissent, outre un gonflement des ganglions lymphatiques. Il a affirmé que le ministère de tutelle a adressé une note aux médecins concernant ces symptômes,soulignant l'importance du respect des mesures de prévention telles que l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le non partage d'objets personnels avec autrui.