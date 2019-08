Les touristes marocains en tête des arrivées à Agadir

Les touristes arrivés à Agadir en provenance des villes marocaines durant le premier semestre de cette année étaient au nombre de 166.560, occupant ainsi la première place parmi les visiteurs de différentes nationalités qui ont opté pour cette destination.

Selon des chiffres du Conseil régional du tourisme (CRT) d'Agadir Souss-Massa, le nombre de touristes nationaux arrivés dans les établissements hôteliers classés d’Agadir au cours des six premiers mois de cette année a connu une progression de 19,66% par rapport au nombre de 139.189 enregistré durant la même période de l’année 2018, rapporte la MAP.

Les touristes français arrivent en deuxième position avec 103.111 arrivées contre 87.340 durant le premier semestre de l’année précédente, marquant une hausse de 18,06 %, relève la même source, ajoutant que les touristes allemands arrivent en 3e position avec 63.350 arrivées contre 59.857, en progression de 5,84 %.

Les arrivées des touristes en provenance du Royaume-Uni ont enregistré une hausse de 23,65% passant de 49.400 à 61.085 durant les six premiers mois de 2019.

Les établissements touristiques classés à Agadir ont enregistré 523.686 arrivées de différentes nationalités durant le premier semestre de 2019 contre 486.651 au titre de la même période une année auparavant, soit une hausse de 7,61 %, selon la même source.

En termes de classement par unité d’hébergement touristique, les hôtels classés 4 étoiles viennent en première position avec un total de 153.087 touristes de différentes nationalités, suivis des villages touristiques qui ont accueilli 113.118 touristes, alors que les hôtels 5 étoiles arrivent en troisième position avec un total de 101.448 touristes.

Le taux d’occupation moyen des hôtels, clubs touristiques et résidences touristiques classés a atteint lors du premier semestre de cette année 51,12% alors que la moyenne de séjour pour chaque touriste est évaluée à 4,51 nuitées contre 4,62 nuitées lors de la même période une année auparavant.