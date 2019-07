Les stars qui vivent avec une maladie mentale : Mariah Carey

Bipolarité



Mariah Carey a révélé en 2018 être atteinte de troubles bipolaires. La chanteuse de 48 ans a été diagnostiquée en 2001, à la suite d’une hospitalisation causée par l’épuisement, mais ce n’est que récemment qu’elle a accepté de suivre un traitement. La diva a confié en entrevue pour le magazine People avoir vécu toutes ces années dans le déni et l’isolement. Les symptômes de la bipolarité, qui incluent des épisodes de dépression et d’hypomanie, peuvent être contrôlés grâce à la thérapie et la médication.