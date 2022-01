Les spectateurs de retour pour la parade de l'Epiphanie à Madrid

Décès de Maha Abou Aouf



L'actrice égyptienne Maha Abou Aouf est décédée jeudi, à l'âge de 65 ans, des suites d'une longue maladie.

Le Syndicat des professions dramatiques a indiqué que la défunte s'est éteinte dans un hôpital du Caire, des suites d'un cancer, notant qu'elle sera enterrée dans la mi-journée après les prières d'Ad-Dohr et du mort dans la mosquée Al-Rahman Al-Rahim dans le quartier de Nasr City au Caire.

Née en novembre 1956, Maha Abou Aouf fait partie d'une famille d'artistes. Elle est la fille du compositeur Ahmed Shafiq Abou Aouf, et la sœur de feu Ezzat Abou Aouf, qui a formé avec elle et ses sœurs Mona, Mervat et Manal le quatuor 4M à la fin des années 70.



Carnaval



Le carnaval de Nice (France), annulé l'année dernière à cause de la situation pandémique, aura bel et bien lieu en 2022, du 11 au 27 février, a annoncé mardi le maire de la ville, Christian Estrosi.

"Vu la situation sanitaire, nous n'aurons pas forcément une édition telle que nous l'avons connue", a néanmoins admis M. Estrosi.

Il a précisé qu'il ne prendrait "aucun risque majeur" pour cet événement qui rassemble entre 100.000 à 200.000 spectateurs par édition et génère plus de 30 millions d'euros de retombées économiques, plus de 1.800 emplois directs pour un budget de 6 millions d'euros.

"Nous devrons faire preuve d'adaptation et d'agilité en fonction de ce que seront les conditions", a ajouté le maire.

Pour assister à cette manifestation festive qui se tient depuis 1879 à grand renfort de chars et de caricatures géantes, les spectateurs devront "naturellement" présenter un pass sanitaire, a insisté M. Estrosi.