“Les sentiers de l'indiscipline ” , nouvel ouvrage de Driss Ksikes présenté à l'IF de Rabat

Le nouvel ouvrage de l'écrivain et chercheur, Driss Ksikes, "Les sentiers de l'indiscipline", un essai littéraire considéré comme une ode à "l'indiscipline" pour sortir des sentiers battus, a été présenté vendredi à l'Institut français de Rabat.



L'essai de 309 pages s'ouvre sur un "Pré-texte", qui traite des divers sentiers de l'indiscipline arborant l'image des artistes, savants, lettrés ou tout simplement passionnés "résolument réfractaires aux dogmes, qui pensent hors de toute chapelle et se mettent en quête de sens sans prétendre en donner".



L'auteur a, à travers son livre structuré, tenté de définir "quand même" l'indiscipline, adoptant une fable personnelle, un anti-dictionnaire et s'accoudant à son carnet de bord, avec un envers du regard et des portraits de penseurs notamment celui de Fatema Mernissi, qui selon l'auteur représente "l'indiscipline d'une féministe, qui se veut irréductible à son étiquette et ne se décrète pas.



Elle s'incarne (in)consciemment, patiemment, comme un dessein secret, éprouvé". Il a, en outre, mis en avant une "éloge" du non-savoir, qui est à la fois mystique, socratique, psychanalytique et enfin fortement revendiquée par des écrivains de fiction à l'écoute du monde réel. M. ksikes offre aux lecteurs un tapis de citations philosophiques sur le sujet notamment avec l'écrivain japonais Haruki Murakami, avec une déclaration où il explique qu'il a "appris par la pratique, bien plus que dans les universités, les multiples facettes de l'humain".



Invitant à sortir de l'entre-soi, premier pas éthique, nécessaire pour déconcentrer son propre regard, l'écrivain affirme dans son livre une prise de conscience d'un besoin éminent "d'air", basée sur l'observation, le changement de point de vue pour ainsi se libérer des entraves qui l'empêchait d'être pleinement citoyen.



Pour lui, "l'indiscipline amène constamment à regarder les choses de manière oblique, à ne pas se suffire de ce qui est donné à consommer, à s'astreindre à le penser, l'interroger et pour mieux le comprendre, s'accorder des détours inattendus".



Ce livre est le fruit d'une réflexion mûrie depuis plus d'une dizaine d'années, a indiqué l'auteur dans une déclaration à la presse, ajoutant que son écriture qui s'est étalée sur trois ans, s'articule autour de la notion de l'indiscipline, "souvent considérée de manière négative" portant vers son refus.



Adoptée de manière plus complexe et plus large, "l'indiscipline" permet de sortir des sentiers battus et des cadres définis pour observer de manière plus large, a-t-il expliqué en marge de la présentation de son livre, notant que cet ouvrage qui est en forme d'essai littéraire, met en exergue des portraits de quelques figures (philosophes, écrivains, penseurs...) qui ont "marqué par leur indiscipline leur démarche" scientifique.



Pour sa part, la modératrice et sociologue de la littérature, Kaoutar Chaqchaq a relevé dans une déclaration similaire que l'ouvrage de Driss Ksikes est "un geste d'écriture et d'écrivain qui ouvre des pistes de réflexions pour tout individu engagé dans le champ intellectuel marocain".



Ce livre "érudit montre les différentes pistes à suivre ou à ne pas suivre en ce qui concerne la pratique de l'indiscipline", a-t-elle expliqué. "Un texte d'espoir qui accueille la complexité philosophique de l'indiscipline".



Dramaturge, écrivain et essayiste, Driss Ksikes dirige le centre de recherche Economia-HEM et mène des travaux à l'intersection de l'art, de la culture, des médias et de l'espace public. Il a reçu le prix Grans Atlas en 2015 pour "Le Métier d'intellectuel, dialogues avec quinze penseurs du Maroc", avec Fadma Ait Mous (Ed. En toutes lettres, 2014).