“Les saisons de la soif” d’Abdelhamid Zoughi, une plongée dans l'univers féminin

Le film marocain "Les saisons de la soif" d’Abdelhamid Zoughi, projeté samedi soir dans le cadre de la compétition officielle de la 20ème édition du Festival national du film de Tanger (FNFT) qui se tient du 1er au 9 mars, est une plongée dans l'univers féminin, plein de mystères. Ce long métrage de 92 min dont l'action se déroule dans les années 60, relate l'histoire d'hommes contraints de quitter leur village pour aller travailler dans les champs et les mines de charbon exploités par les Européens, laissant dernière eux leurs femmes flétrir dans leurs mondes particuliers... Juste après leur départ, la vie de ces femmes va être chamboulée. A travers quatre histoires différentes, le cinéaste raconte sans tabou les souffrances de ces femmes en quête de plaisir et de liberté. Ce film a réuni une pléiade de jeunes actrices, dont Fadwa Taleb, Nouhaila Ben Moumou, Fatima Zohra Lahrech et Inssaf Zeroual.

Dans une déclaration à la MAP, Abdelhamid Zoughi a indiqué que ce film est une sorte d'étude sur quatre cas différents, en jetant la lumière sur le vide émotionnel des femmes et leurs souffrances en silence en l’absence de leurs maris et la manière de gérer la distance dans un couple.

Les sentiments et l'émotion sont les maîtres mots de ce travail qui se penche sur la sexualité féminine, a-t-il souligné, notant qu'il a veillé à traiter cette question de manière soft sans tomber dans l'exagération. Ce film se veut aussi une occasion pour découvrir de jeunes talents qui ont fait un travail extraordinaire, a-t-il ajouté.