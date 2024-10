Les retenues des barrages à usage agricole s'élèvent à 3,77 milliards de m³ au 25 octobre

Les retenues des barrages à usage agricole ont atteint à 3,77 milliards de m³ au 25 octobre, soit un taux de remplissage de 27%, contre 24% durant la saison précédente, a indiqué lundi à Rabat, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.



En réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur la campagne agricole actuelle, M. El Bouari a précisé que 70% de ces retenues sont concentrées dans les bassins de Sebou et de Loukkos.



Et d'ajouter que des volumes d’eau appropriés seront alloués afin de permettre aux agriculteurs de pratiquer des cultures irriguées, contribuant ainsi à l’approvisionnement du marché national et à la création d’emplois, "compte tenu de l’amélioration relative de la situation hydrique dans certains périmètres irrigués".



Dans ce sillage, le ministre a affirmé que la superficie totale prévue pour l’irrigation dans les grands périmètres atteint 400.000 ha, auxquels s’ajoutent environ 300.000 ha de petite et moyenne hydraulique, évoquant le lancement d’un programme d’irrigation dans plusieurs périmètres tels que Moulouya, Gharb, Loukkos, Tafilalet, Ouarzazate, ainsi qu'en partie à Tadla et Souss-Massa, tandis que des travaux se poursuivent pour les périmètres d'Al Haouz et de Doukkala.



Par ailleurs, le ministre a mis en avant la poursuite de l’accompagnement des producteurs de cultures sucrières afin d’atteindre 45.000 ha, compte tenu de leur rôle crucial dans la dynamisation de l’économie rurale des périmètres irrigués et la création d’emplois.



M. El Bouari a, en outre, annoncé la poursuite du soutien et de l'encouragement des cultures de la pomme de terre, de la tomate et de l'oignon, afin d'assurer l’approvisionnement des marchés à des prix adéquats, tout en veillant à atteindre les superficies programmées pour les différents légumes, soit environ 110.000 ha.



En ce qui concerne la production animale, il a indiqué qu'un ensemble de mesures pratiques seront mises en œuvre pour garantir la reconstitution du cheptel national de moutons, chèvres, bovins et dromadaires, de manière à couvrir les besoins nationaux en viandes, y compris l'interdiction de l'abattage des femelles bovines.



Pour alléger les charges des éleveurs, M. El Bouari a précisé que le soutien aux aliments pour bétail continuera, avec la distribution d’orge subventionné et d'aliments composés, tout en améliorant le système de soutien.



Pour encadrer davantage la production animale, le ministre a indiqué qu’un cadre légal sera mis en place pour organiser les opérations de production et d’amélioration, en établissant des règles strictes pour la gestion de l’insémination artificielle en collaboration avec les professionnels. Concernant le financement, le responsable gouvernemental a affirmé l’engagement du Groupe Crédit Agricole à accompagner la saison agricole et les agriculteurs avec une enveloppe de 12 milliards de dirhams.