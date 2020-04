Les résultats encorageants de la dernière étude du professeur Raoult

"Un traitement sûr et efficace contre le Covid-19". La dernière étude réalisée à l'IHU - Méditerranée Infection à Marseille sur le traitement du nouveau coronavirus par la combinaison hydroxychloroquine-azithromycine a été publiée jeudi soir. Elle regroupe un ensemble de 1061 patients positifs au Covid-19 et non-inclus auparavant dans les précédentes études de l'institut.

Ces patients répondaient par ailleurs aux critères d'inclusion déterminés par l'équipe du professeur Didier Raoult. Leur âge médian était de 43,8 ans, 493 étaient des hommes (46,4%) et aucune toxicité cardiaque n'avait été observée.

Sur ces 1061 patients, la guérison virologique a été observée chez 973 personnes en dix jours, soit un taux d'efficacité du traitement par la combinaison hydroxychloroquine-azithromycine de 91,7%, lit-on sur le site de BFMTV

Derrière ce pourcentage, 46 patients présentent toutefois de mauvais résultats (4,3 %). 10 d'entre eux ont été placés en soins intensifs, 5 âgés entre 74 et 95 ans sont décédés depuis (0,47 %) et 31 ont nécessité une dizaine de jours d'hospitalisation ou plus. Parmi ce groupe 25 sont guéris du Covid-19 au moment de la publication de l'étude et 16 sont encore hospitalisés.

Le traitement par hydroxychloroquine et l'azithromycine, lorsqu'il est mis en place juste après le diagnostic, "est un traitement sûr et efficace contre le Covid-19, avec un taux de mortalité de 0,5% chez les patients les plus âgés. Il évite l'aggravation et élimine la persistance et la contagiosité du virus dans la plupart des cas", conclut l'étude.

Le professeur Didier Raoult a reçu plus tôt ce jeudi la visite d'Emmanuel Macron à l'IHU - Méditerranée Infection à Marseille, un déplacement qui fait débat alors que le chef de l'Etat français souhaite montrer son intérêt pour toutes les recherches en cours sur le Covid-19.