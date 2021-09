Les relations maroco-espagnoles appelées à rebondir

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, se réunit aujourd’hui avec son homologue marocain, Nasser Bourita «pour donner un pas en avant dans la normalisation» des relations entre Rabat et Madrid, selon les informations rapportées par les médias ibériques. « C’est le ministre Albares qui a sollicité cette rencontre (avec Nasser Bourita), profitant de la réunion des dirigeants mondiaux à New York pour participer à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Cependant, la rencontre sera virtuelle, puisque le ministre marocain ne s'est pas rendu à New York », a affirmé l’agence Europa Press citant des sources diplomatiques espagnoles. Selon les mêmes sources, la rencontre entre les deux ministres sera consacrée aux efforts consentis visant « la réparation et la normalisation des relations entre l’Espagne et le Maroc pour qu’elles soient basées sur «le respect mutuel», a ajouté l’agence d’information espagnole. S’agissant de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne, initialement prévue le 17 décembre 2020 à Rabat et reportée en raison de la pandémie de Covid-19, les sources diplomatiques espagnoles soulignent que le gouvernement de Madrid « est très intéressé par ce premier voyage, et que le plus important est de construire une relation solide », a fait savoir Europa Press. Selon la même source, le ministère des Affaires étrangères considère comme une grande opportunité le discours que S.M le Roi Mohammed VI a prononcé le 20 août, dans lequel le Souverain a exprimé son intention d'inaugurer une nouvelle étape dans les relations avec Madrid, lesquelles relations, selon le Souverain, «devront être fondées sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements». D’après Europa Press, «le gouvernement (espagnol) considère qu'il existe une "grande opportunité" de redéfinir les relations avec le Maroc du fait des "gestes positifs" que le Royaume a envoyés récemment après la crise survenue ces derniers mois suite à l'accueil en Espagne du chef du Polisario, Brahim Ghali», en catimini et sans en informer les autorités marocaines. Les enquêtes menées par la justice espagnole ont mis à nu l’implication directe de l’ancien chef de la diplomatie espagnole dans cette manœuvre ayant conduit à cette impasse dans les relations entre Rabat et Madrid. C’est pour cette raison que le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, a décidé en juillet dernier de sacrifier sa ministre des Affaires étrangères, Arancha González Laya, à l’occasion du nouveau remaniement gouvernemental et a choisi pour la remplacer l’ancien ambassadeur d’Espagne en France, José Manuel Albares. Celui-ci a déclaré, lors de son investiture en tant que ministre : «Nous devons renforcer nos relations, notamment avec le Maroc, notre grand ami». Selon certaines sources, le nouveau ministre espagnol des Affaires étrangères aurait l’intention de réserver au Maroc son premier déplacement à l’étranger.