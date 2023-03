Les recettes des voyages à plus de 8,24 MMDH à fin janvier

Les recettes voyages se sont établies à plus de 8,24 milliards de dirhams (MMDH) à fin janvier 2023, contre seulement 1,13 MMDH à la même période de 2022, indique l'Office des changes.



Ces recettes dépassent ainsi leur niveau atteint à fin janvier 2020 (6,74 MMDH), période avant la fermeture des frontières liée à la pandémie du Covid-19, précise l'Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs.



Les dépenses se sont situées, quant à elles, à 1,55 MMDH, fait savoir l'Office, notant que ce niveau demeure inférieur à ceux enregistrés à fin janvier 2019 (1,58 MMDH) et à fin janvier 2020 (1,83 MMDH), périodes avant la crise du Covid-19. Ainsi, le solde excédentaire des voyages s'est établi à près de 6,7 MMDH à fin janvier dernier, contre seulement 378 millions de dirhams une année auparavant.